VIDEO: Gevonden 43.000 gulden uit De Kleine Winst naar Mariahof Berlicum én naar de eerlijke vinder

Het geld dook vorige maand plots op in het eeuwenoude pand aan de Markt. Dat gebeurde toen er een wandje werd weggehaald bij de ombouw van de zaak tot een nieuwe, tijdelijke souvenirwinkel, Jherominus Forever Yours. De uitbater van dat winkeltje, Diederink Enneking, overhandigde na de vondst het geld aan de gemeente, omdat zij de eigenaar zijn van het pand.

De gemeente gaf direct al aan op zoek te gaan naar de rechtmatige eigenaar. Hoe het juridisch zit, is niet helemaal duidelijk, gaf Rombouts aan. Maar het geld zelf houden, dat wilde de gemeente niet. En het kon haast niet anders dan dan dit geld van de vorige eigenaren, Sophie Beentjes en Henk Aalderink, afkomstig was. Het pand was namelijk al 111 jaar in bezit van de familie Beentjes en het geld had een datum: 1972.