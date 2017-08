Water Zuid-Willemsvaart kleurt groen door blauwalg

Iedereen die van de kant een blik werpt in het water van de Zuid-Willemsvaart ziet de vlokken algen drijven. Over vrijwel het hele binnenstadstraject slaat het water groen uit, vanaf de Tramkade, via Sluis 0, tot aan de Lambooijbrug.

,,Stilstaand water in combinatie met hogere temperatuur en voedselrijkdom", is de oorzaak van de algengroei, zo geeft een gemeentewoordvoerder aan. Nu er geen beroepsvaart meer door het water trekt, wordt Sluis 0 nog maar 3 keer per week geschut (maandag, woensdag en vrijdag om 11 uur). De doorstroming die het water vroeger had, is er daardoor niet meer, zo legt de woordvoerder uit.

Of er maatregelen komen om komende jaren de hoeveelheid blauwalg te beperken in de zomer, bijvoorbeeld door weer vaker te gaan schutteren, is nog niet bekend. ,,Het doorspoelen kan inderdaad wel een oplossing zijn, maar voor nu voert het nog wat ver om het over dit soort maatregelen te hebben. Daarvoor moeten we eerst weten of de alg ook het gevolg is van het sluiten van de sluis."