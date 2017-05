Woede bij Café Janika over 'buitensluiten' van homokroeg tijdens Roze Zaterdag

Door Bart Gotink

De homokroeg had zelf graag een bar neergezet op de Markt of op de Parade, zo vertelt Margitka Szilvasi. Met bij voorkeur Nederlandse muziek, waar ze 'een feestje kunnen bouwen' met de bezoekers van die dag. Ook zou de kroeg een boot toegezegd hebben gekregen tijdens de botenparade over de Singelgracht. ,,Maar we passen niet in het plaatje, zo kregen wij te horen", zo stelt Szilvasi, die samen met haar zoon Janika van Gulik de kroeg runt.

Dat ontkent Ivo van Harmelen, programmamanager van de roze dag. Hij zit in zijn maag met het conflict, maar zegt weinig anders te kunnen. ,,We werken samen met de vele horeca op de Markt en de Parade, omdat zijn bekend zijn met het neerzetten van goede horecaconcepten op de pleinen. Denk ook aan het Festival van het Levenslied en Jazz in Duketown. Deze zaken investeren bovendien op de dag zelf in een podium en de techniek. Dan kunnen andere partijen daar niet zomaar een bar tussen zetten. En doordat de kroeg niet in het evenementengebied ligt, kunnen ze helaas ook niet zomaar een bar buiten zetten op eigen grond."

Janika, gelegen aan de Zuid-Willemsvaart, is nog de enige homokroeg in de stad sinds Kabberdoes aan de Sint-Josephstraat er per 1 februari mee ophield. Daar zit nu een Irish Pub. Van Harmelen geeft aan dat de organisatie wel een aantal voorstellen heeft gedaan bij de uitbaters van de kroeg, omdat ze graag zien dat de kroeg erbij betrokken werd. Zo konden de twee een vaandel kopen, waarmee ook het programma van de kroeg bijvoorbeeld opgenomen kan worden in de officiële programmaboekjes. ,,Maar het enige waar de uitbaters over willen praten, is een bar. En dat gaat helaas niet."

De kroeg zelf heeft echter geen zin om een vaandel te kopen of te adverteren in een krantje bij een feest 'waar we zelf niet bij mogen zijn', aldus Szilvasi. ,, We voelen ons buitengesloten en gediscrimineerd." Een bar was voor de kroeg inderdaad 'een enorme kans', zo zegt zij.

Roze Zaterdag is op 24 juni en is bedoeld op begrip, tolerantie en respect voor de LHTB-gemeenschap te vergroten. Er is die dag onder meer een infomarkt, muziek op de Parade en de Markt en een botenparade. Ook aan die laatste had de kroeg graag meegedaan met een boot. Die botenparade is echter niet bedoeld voor 'commerciële partijen', zo geeft Van Harmelen ook aan. ,, Tijdens de botenparade komen alle doelgroepen en soorten mensen voorbij. Maar ook voor hen is het niet de bedoeling dat ze stilstaan op een boot. Het moet ook voor de bezoeker langs de kant interessant zijn. Het is dus niet de bedoeling dat er alleen commerciële boten meevaren. Daarin hebben we een artistieke keuze gemaakt."