App zet Tilburgse stoplichten langer op groen: eerste test in Nederland

door Bas Vermeer

Slecht ter been zijnde omwonenden van de kruising Hart van Brabantlaan met de St. Ceciliastraat lieten gisteren in het wijkcentrum De Boomtak een speciale app op hun smartphone installeren. De verkeerslichten op de kruising 'zien' dankzij de app de bewoner en geven de oversteker meer tijd om de andere kant van de weg te halen.

Dat niet alleen: de app merkt ook blinde gebruikers op en schakelt automatisch 's nachts de rateltikkers - de geluidshulp bij verkeerslichten - weer in. Normaal staan die tikkers later op de avond uit om geluidsoverlast in de buurt te voorkomen.

Kwiek

Hans Ockhuizen is één van de testers: de app staat op zijn telefoon, verder hoeft hij niets te doen behalve oversteken. ,,En nu maar hopen dat de auto's ons straks niet om de oren vliegen", lacht de 64-jarige. ,,Ik wacht op een operatie aan mijn knieën, op die kruising is het altijd weer te snel rood. Mijn hond is al oud en ook niet meer zo snel."

De app loopt vooruit op de stad van de toekomst. Waar geen drukknoppen op de verkeerslichten meer nodig zijn, maar verkeerslichten zelf nadenken en de verkeerscirculatie slim regelen.

,,Dankzij zo'n app kan een verkeerslicht straks een fietser zien en eerder op groen springen ", vertelt Martin de Vries van het in slimme mobiliteit gespecialiseerde bedrijf Dynniq. ,,Of een leerkracht heeft straks deze app en geeft na het oversteken van de klas het signaal dat iedereen veilig over is."



Pratend verkeer

In andere plaatsen wordt geëxperimenteerd met fietsers-apps en verkeerslichten, een app voor voetgangers is nieuw. De ontwikkelingen passen weer in een breder toekomstbeeld: de overheid investeert tot en met 2020 zo'n 90 miljoen euro in het project Talking Traffic (pratend verkeer).

In de loop van dit jaar worden landelijk circa 1200 van de 5000 verkeersregelinstallaties (denk aan verkeerslichten) vervangen door intelligente exemplaren. Die niet alleen data uitzenden naar voertuigen en fietsers, maar van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen.

De Tilburgse test plaveit de weg naar andere toepassingen in de stad, vertelt Mark Clijsen van de gemeente Tilburg. En ja, beaamt Clijsen, de kruising die voor de test wordt gebruikt is niet het makkelijkste testobject van de stad.

Want of de langere oversteektijden invloed hebben op de groene golf van de Hart van Brabantlaan is niet bekend. ,,We hadden deze test ook op een kruispunt in het buitengebied uit kunnen voeren, maar hier is het juist een uitdaging."