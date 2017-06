Bekende familie Ladage opent Bram's aan de Heuvelstraat: geen patat, maar friet met culinaire stoofsauzen

door Bas Vermeer

De naam Ladage is een begrip in Rotterdam en omstreken: daar zijn zo'n 30 Bram Ladage-zaken te vinden. Ladage is gespecialiseerd in 'lekkere, ambachtelijke patat'.

Nieuw concept

Bram's is een nieuw concept van de familie. Rotterdam telt al twee Bram's, Duitsland eentje. De Tilburgse vestiging gaat nog voor de kermis open.

Snacks uit het vet kun je er niet krijgen. De familie wil het concept namelijk wereldwijd uitrollen en in het buitenland heeft men niet veel op met bamihapjes, kroketten en XXL-discodellen. Chef-kok Herman den Blijker ontwikkelde voor Ladage vijf 'stoofs' die over de friet heen kunnen (al kun je er ook gewoon een puntzak friet met mayo of ketchup krijgen).

Die 'stoofs' lopen wild uiteen. Er is de stoof met rundvlees, kidney beans en een krachtige vleesjus, eentje met pulled pork, maar ook een vegaterische: met champignons, een gebakken eitje, parmezaanse kaas en truffelmayonaise. Of een Oosterse variant. Dan zit er kalfswang, pompoen, dadels en een druppeltje tabasco in de stoof.

Patat/friet

,,Patat met stoofvlees, daar is het op geïnspireerd", zegt Rocco Ladage. Hij lacht: ,,Oh ja, sorry. Friet met stoofvlees." Want waar het boven de rivieren patat heet, spreekt men in het zuiden van friet (al kan daar over gediscussieerd worden). ,,Wij werken met alle benamingen. Bij de twee Bram's-zaken in Rotterdam spreken we van 'frites', maar men bestelt gewoon patat."

Hoe dan ook: na een niet goed afgelopen uitstapje in Oosterhout, strijkt Ladage nu weer onder de rivieren neer. De familie wil de komende tijd meerdere Bram's openen. De keuze voor Tilburg lag voor de hand, aldus Ladage. ,,Enerzijds is het een goede locatie anderzijds staat de stad er goed voor", klinkt het. ,,Door de ontwikkelingen met de Primark en Hudson's Bay is Tilburg over tien jaar nog steeds een winkelstad."

Frietboetiek

Dat Bram's naast de welbekende Frietboetiek neerstrijkt, er zit één pand tussen, is volgens Ladage geen probleem. ,,Het is een heel ander concept."

Frietboetiek-eigenaar Roel Janssens moest wel even slikken. ,,Maar je verandert er toch niets aan. Ach, we zijn al 50 jaar een begrip, 'maak je geen zorgen Roel' zeggen de klanten. En misschien is dat wel fijn, die concurrentie hier."