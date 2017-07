Bram's aan de Heuvelstraat geopend: 'We willen nog twee zaken in Tilburg'

Woe 19 juli: De derde Bram's van de bekende 'patatfamilie' Ladage is woensdagochtend aan de Heuvelstraat 1 geopend. Het gaat om de derde Nederlandse vestiging van het nieuwe concept. ,,We willen nog minimaal twee extra zaken in Tilburg openen", zegt rayonmanager Niel Roekalea.

door Bas Vermeer

Naar die locaties wordt nog gezocht. ,,Voor die andere zaken gebruiken we waarschijnlijk geen panden, maar omgebouwde zeecontainers. Die hebben we al op de Kop van Zuid (in Rotterdam) en Spijkenisse staan."

De containers moeten een vaste plek in het Tilburgse straatbeeld krijgen. ,,Je zou aan het station kunnen denken of een meubelboulevard."

Stoven

Bram's Gourmet Frites is een vrij nieuw concept. Friet voert de boventoon, maar dan met 'stoofsausjes' ontworpen door chef-kok Herman den Blijker.

Er is een stoof met rundvlees, kidney beans, eentje met pulled pork, maar ook een vegetarische: met champignons, een gebakken eitje, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise. Of een Oosterse variant met kalfswang, pompoen, dadels en een druppeltje tabasco. Een frietje mayo of ketchup kun je ook krijgen, maar losse snacks hebben ze niet.

Duizend kilo

,,We hebben hier duizend kilo aardappelen liggen, rechtstreeks van de boer", vertelt Roekalea terwijl 'ie een zak piepers laat zien." De aardappelen worden in de zaak vers gesneden. ,,We bakken in plantaardige olie want je kunt ook frietje met vegetarische stoof krijgen. En de kip is halal."