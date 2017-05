Break Stuff aan het Koningsplein: 'Woede en stress met een moker van je aframmen'

Di 2 mei: Allemaal leuk en aardig dat Thaise massage steeds hipper wordt, maar echt ontstressen? Dat doe je door een vaas, oude televisie of desnoods een auto met een honkbalknuppel en moker aan diggelen te slaan.

door Bas Vermeer

Zie daar het geesteskindje van Daniël van Amelsvoort (26) en Erik van Ginkel (36). De twee vrienden willen deze zomer hun nieuwe zaak Break Stuff aan het Koningsplein openen. Zoals de naam al aangeeft: het kapotmaken van dingen staat centraal.

,,Boosheid- en stresstherapie", vertellen ze. ,,Je komt binnen en kunt een small, medium of large sessie bestellen. Bij een medium sessie sla je bijvoorbeeld wat kopjes, een vaas en een nog iets groter object kapot. En achteraf kun je in de lounge nog een biertje drinken."

Rage Room

Het idee deden ze via social media op. ,,In Toronto heb je bijvoorbeeld een Rage Room, in Dallas een Smash Shack. Meestal gaat het om - á la Griekse stijl - dingen kapot gooien en gebeurt het in kleine ruimtes. Wij pakken het iets groter aan."

In de kelder van het pand op de hoek Koningsplein willen ze meerdere ruimtes maken. ,,Iedereen kan langskomen. Alleen of met je vrienden, maar ook tijdens een bedrijfsuitje of met een groep vrijgezellen."

Het concept is al ooit eerder in Nederland geprobeerd, maar sloeg niet meteen aan. ,,In New York is het heel populair. Daar kunnen de zakenmensen van Wall Street zich tien minuten afreageren door iets kapot te slaan. Die zaak is tot eind dit jaar helemaal volgeboekt."

Sceptici

Of het niet zonde is van de spullen? ,,We werken met de spullen die ze bij de kringloop niet meer willen, echte recycling dus. Wij kopen bijvoorbeeld een televisie in die er heel uitziet maar niet meer werkt. Dat is perfect voor ons."

Overigens willen ze ook maatwerk leveren: ,,Als je altijd al een auto hebt willen bewerken, dan regelen we dat." En naderhand plaatst Break Stuff een filmpje op social media. Dan kunnen mensen thuis nog eens in slow motion terugkijken hoe ze met een honkbalknuppel ('van polypropyleen want hout breekt te snel') een vaas het hiernamaals in slaan.