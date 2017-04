Complete modernisering AH XL: nieuwe gevel, andere indeling, komst Deli Kitchen

Di 25 apr: De Tilburgse AH XL - met 5,2 miljoen bezoekers per jaar beter bezocht dan De Efteling - gaat dit jaar compleet moderniseren. Een nieuwe gevel, andere indeling, de komst van een Deli Kitchen.

door Bas Vermeer

,,Van plafonds tot vloeren, alles wordt vernieuwd", vertelt supermarktmanager Mario Rijvers (59), sinds 6,5 jaar aan het roer van de Tilburgse AH XL. Het pand krijgt een nieuwe, meer centraal gelegen, ingang plus moderne gevel.

Operatie

Er komt een betere route door de winkel, met de kassa's aan de zijkant. ,,Daardoor lopen klanten er elkaar straks niet meer voor de voeten." De overgang tussen vers en de houdbare producten wordt 'minder abrupt' en de Deli Kitchen doet zijn intrede. Bij de 'kitchen' kunnen mensen uit ruim 30 ingrediënten zelf een salade samenstellen of de toppings op de pizza’s kiezen.

Het wordt een ingrijpende operatie waar bezoekers - naar verwachting - voor het eerst eind augustus iets van gaan merken. Februari volgend jaar moet de nieuwe AH XL, met moderne gevel, er staan. ,,Het hele pand wordt gemoderniseerd, dus gaan we half november twee weken dicht", vertelt Rijvers. ,,Dat is voorlopig de planning."

Top drie

De laatste metamorfose van de 'grote Albert-Heijn' dateert uit 2005. Het pand zelf is circa 60 jaar oud. Rijvers: ,,Alles slijt mettertijd, het is tijd voor nieuwe ideeën en nieuwe concepten." Er komt zo'n 150 vierkante meter bij. Met een glimlach ,,Nee het wordt niet de Albert Heijn XXL. De naam blijft hetzelfde."

De Tilburgse AH XL - met 430 medewerkers op de loonlijst - is één van de stokpaardjes van de supermarktketen, vertelt hij. Samen met een filiaal in Amsterdam (aan de Zuidas, plek van bankiers en zakenmensen) en eentje in Nijmegen staat de Tilburgse vestiging vaak in de landelijke top drie qua rendement.

Sociale functie

Mooi natuurlijk, maar Rijvers ziet de supermarkt ook als een minisamenleving op zich. ,,Dit is een dementievriendelijke winkel, personeelsleden zijn opgeleid om dementerende ouderen te herkennen. Als iemand een verwarde indruk maakt, iets in zijn zakken steekt. Wat is het verhaal erachter? Mensen worden langer aan hun lot over gelaten. Onze winkel heeft ook een sociale functie."