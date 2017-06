De overlast van de Bershka-verbouwing beu (of: hoe een modegigant lak aan de rest van Tilburg heeft)

door Bas Vermeer

Sinds april wordt er verbouwd aan de Heuvelstraat. Zes dagen per week mag er van 7 tot 19 uur gewerkt worden. En dat doen ze, de bouwvakkers. Naar hartenlust.

Boren

Zoals dat dan gaat - het lijkt een ongeschreven regel van iedere verbouwing - gaat zo vroeg mogelijk de boormachine een kwartier aan. Tot iedereen in de omtrek wakker is. En daarna blijft het twee uur stil. ,,Boor dan twee uur later of aan het eind van de dag, denk ik dan."

Dát er overlast in de binnenstad is snapt 'ie wel. Er moeten dingen worden verbouwd, er staan grote zaken in het Tilburgse stadshart te gebeuren. ,,De marathon, carnaval horen we hier binnen ook, maar ja, als je daar last van hebt moet je maar niet in de binnenstad gaan wonen."

Zwijgen

De student toegepaste psychologie heeft zelf een bijbaan als assistent betonboorder. ,,Het probleem zit 'm niet in het geluid, maar de communicatie. Hou rekening met de mensen hier, doe het luidruchtige deel tussen 9 en 17 uur."

Die boodschap krijgt Schmitz er niet doorheen. De bouwvakkers zijn Spaans en de communicatie-afdeling waar 'ie het moet van hebben is van modegigant Inditex, de eigenaar van Bershka. In het begin deden ze daar verschillende toezeggingen, laat Schmitz op de mail zien. Toen hij er later op wees dat de afspraken niet worden nageleefd, bleef het voortaan stil. ,,Dat steekt nog het meest."

Zo verwonderlijk is dat 'stommetje spelen' ook weer niet. Want eh, Inditex, waar kennen we die van? Oh ja, dat is de modereus die ook eigenaar van de Zara is. Inditex geeft nooit tekst of uitleg over de manier van handelen. Zie de kwestie Willem II-straat, waar er niet met naburige ondernemers werd gepraat.

Ontvluchten

De gemeente is behulpzaam, noteert de klachten maar kan niet zoveel, vertelt Schmitz. ,,Het blijft binnen de toegestane decibellen en dat er ook op zaterdag verbouwd mag worden is een landelijk besluit. Om de economie te bevorderen."

Schmitz en zijn vriendin ontvluchten het huis als er gewerkt wordt, zij sliep al een paar dagen ergens anders. ,,En dit duurt nog tot eind juni, begin juli." Dat niet alleen, op steenworp afstand begint binnenkort de grote verbouwing van het stadskantoor. Hij glimlacht, maar niet van harte.

Yep. De binnenstad is in beweging.