De schade van een Tirolerdorp

Treuren om een sexy blauwe lobbes

1 augustus Di 1 aug: De belichaming van het woord wansmaak, uitgevoerd in blauwe badkamertegels en roestkleurige raampjes. Dat was jarenlang mijn mening over 'het blauwe gebouw', het voormalige UWV-gebouw in de Spoorzone. Maar nu, met het oog op de sloop, treur ik.