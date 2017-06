De Stad Van... Ron van Gestel

Za 10 juni: In de rubriek De Stad Van… schetst een Tilburger aan de hand van een aantal steekwoorden zijn of haar beeld van de stad. Vandaag Ron van Gestel, voorzitter van de Tilburg Trappers en bestuurslid van het Levenslied ( vandaag in de binnenstad ).

Café

Een grote stapper ben ik niet, maar ik ben wel altijd onderweg. Als ik er een paar moet opnoemen zijn dat; Stapperij de Korenbloem en het Stadshuys. Heerlijke cafés om te borrelen met gezellige mensen. Daarnaast noem ik ook de biergarten op de ijsbaan bij Tilburg Trappers waar ik sinds 2011 voorzitter van mag zijn. Hier is het tijdens het ijshockeyseizoen voor en na de wedstrijden goed toeven met onze supporters. Ook mag ik natuurlijk graag een borrel drinken tijdens het Festival van het Levenslied. Dan kan prima, want het festivalterrein is eigenlijk één groot bruin café.

Restaurant

Ook dit zijn er verschillende; Kok Verhoeven, waar je super lekker kunt eten in een gezellige ambiance. Dan L’Olivo met zijn Italiaans-Franse keuken, goed eten en drinken en het is gezellig knus. Ook bij onze overburen in het dwaalgebied - De Burgerij - kun je heerlijk divers eten. Van stamppot tot oesters en kaviaar. Maar ook bij Tredici kun je heerlijk en eerlijk laagdrempelig Italiaans eten. Waarschijnlijk vergeet ik nog 50 restaurants….

Snack

Gehaktbal in de jus van de Carrousel, echt te lekker! Braadworst uit de biergarten, een broodje Jantje en de saté van Bamboo. Al mag ik dit waarschijnlijk echt allemaal maar met mate eten van mijn trainer Job Ooms….

Kunst

De verlichting die in het ijssportcentrum hangt. Het kunstwerk zorgt voor een kleurrijke sfeer in de ijshal en dat levert wekelijks erg mooie foto's op. Zelf hebben wij een paar mooie werken van Rob van Trier en Joris van Spaendonck. Daar genieten we erg van.

Natuur

De Interpolistuin ligt midden in onze robuuste stad maar is openbaar toegankelijk. Hier worden diverse keren per jaar mooie evenementen georganiseerd waar veel Tilburgers laagdrempelig van kunnen genieten. Voor mij zou er echt een mooi groot park in het centrum mogen komen waar iedereen van kan genieten. Zoiets heeft iedere wereldstad toch!

Op de schop

De Leypark Boulevard, die entree van de stad zou naar mijn gevoel veel meer uitstraling zou moeten krijgen. Ook de kleine witte huisjes aan de ringbaan zuid hebben hun beste tijd gehad. En het meest lelijke pand staat in de Spoorzone: de ouwe blauwe sociale dienst. Die zou de gemeente echt plat moeten gooien. De stad moet investeren in zijn toekomst en zijn schoonheid.

Winkel

Als ik er een moet opnoemen is dat Het Vishuys op het Besterdplein, mooie viswinkel aan een van de Tilburgse Linten met heerlijke producten voor een eerlijke prijs. Aan de Tilburgse linten Besterd en Korvel en in het dwaalgebied zitten heel veel gezellige winkels die zeker de moeite waard zijn.

Beste herinnering

Het Festival van het Levenslied mag ik al ruim 15 jaar mee organiseren. Een gratis festival voor en door Tilburgers. Hier komen alle lagen van onze bevolking bij elkaar en daar kan ik enorm van genieten. Daarnaast ga ik de kampioenschappen van Tilburg Trappers van de afgelopen jaren nooit meer vergeten.

Verdriet

Het graf van mijn vader, mijn grote trots, en het graf van mijn schoonouders, lieve mensen die ik nog dagelijks mis.

Borrelen met

Met mijn oude medebestuurders van de carnavalsstichting Tilburg. Ook met mijn vrienden van The Early Birds tijdens ons jaarlijkse uitje is het goed vertoeven. Maar borrelen met mijn eigen vrouw en goede vrienden is áltijd een welkome tijdsinvulling.

Ontspanning

Op een terras aan de Piushaven met een heerlijk glas La Trappe Quadrupel en een schaaltje gezelligheid. Ook probeer ik 2 keer per week te gaan spinnen bij Job en Boukje Ooms en speel ik nog ijshockey in een vriendenteam. Na het ijshockeyen op maandagavond gezellig een borreltje met z’n alle en oude (sterke) verhalen ophalen.

Eeuwig zonde

Dat Nederland nog zo’n klein ijshockeyland is. Gelukkig zijn we met IJshockey Nederland aan het bouwen om door te kunnen stoten naar de top 18 op de wereld ranglijst. Hoe mooi zou het zijn om te mogen spelen tegen de Russen en Canadezen op een WK?

Tilburg

Tilburg = Trappers, de ijshockeystad van Nederland met de beste ploeg die als enige sinds 2015 in de Duitse Oberliga competitie meespeelt en daar het eerste jaar gelijk kampioen is geworden. Iedere week een uitverkocht huis met volop sfeer en gezelligheid. 100 procent topsport met veel eigen talenten.