Door de ramen de wolken weer zien: complete renovatie'zwevend' stationsdak Tilburg duurt een jaar

door Bas Vermeer

ProRail, verantwoordelijk voor het onderhoud van de stations, hoopt medio augustus met de operatie te beginnen. Het hout van het stationsdak heeft bijna niets geleden, maar de ramen en het staal wel. Reizigers kunnen de wolken er niet meer doorheen zien, zoveel vuil zit erop. En het staal is niet meer het gebroken wit van weleer.

'Indrukwekkend'

Het is een ingrijpende operatie, vertelt Stan Sontrop de bouwmanager van ProRail. Op het voorplein aan de Spoorlaan-zijde komen grote steigers te staan die om het dak heen 'krullen'. ,,Ik heb de tekeningen gezien, die steigers worden best wel indrukwekkend. We moeten het zo bouwen dat het niet hinderlijk is voor het verkeer."

De grote steigers aan de Spoorlaan staan er tot eind dit jaar en 'schuiven' in zes fases van oost naar west. Volgend jaar wordt er ook onder het dak gewerkt, de steigers komen dan tegen de gevel van het stationsgebouw te staan. Tijdens de werkzaamheden wordt het hout 'verduurzaamd', al het glas vervangen en de stalen balken aangepakt.

Chroom-6

In het verleden is er op dat staal een primer (grondlaag) aangebracht waarin chroom-6 zit. Een goedje dat veel werd gebruikt tussen de jaren '60 en '80 en in stofvorm kankerverwekkend is. ,,Op die primer zitten nog vier of vijf andere lagen en alleen die laatste laag nemen we onder handen", aldus Sontrop. Gevaarlijk? Allerminst volgens ProRail. ,,Je moet die laag met chroom-6 niet gaan schuren, zoals je asbest niet moet zagen. Dan is er niks aan de hand."

De kosten voor de hele operatie? Sontrop weet het niet precies. ,,Maar de aanbesteding alleen al was zo'n 3,5 tot 4 miljoen euro." Het werk wordt uitgevoerd door Van der Ende uit Barendrecht. ,,Ze knappen nu ook de kap van Amsterdam Centraal op", vertelt Sontrop. ,,Logistiek gezien is die opknapbeurt veel makkelijker. Daar heb je vijftien perrons en dan kun je makkelijker er eentje afsluiten, in Tilburg heb je twee perrons en die moeten altijd bruikbaar zijn. Dus moeten we veel voorzieningen treffen."

De totale renovatie duurt tot eind volgend jaar.