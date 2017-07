Een kermisnacht op pad met de horecapolitie: van steekpartij met bierglas tot 'bizarre' McRukker

Zo 30 juli: De eens witte sneaker ziet rood van het bloed. De voorkant van het shirt van de twintiger is met bloed doordrenkt en er loopt een straaltje over zijn keel. Het is zaterdagnacht 2.15 uur in de Tilburgse binnenstad. Het is kermis en het 'dronken bal' begint.

door Bas Vermeer

Agent Wil van den Boom (57) inspecteert de snijwond, de jongen is met een kapot bierglas in zijn wang gestoken. Het lijkt mee te vallen, de ambulance is onderweg. Even daarvoor heeft Van den Boom samen met twee collega's en portiers de vermoedelijke steker in de boeien geslagen en voorovergebogen afgevoerd. Zijn kermisnacht eindigt op een brits in de cel.

Onrustig uur

De agent laat zien wat er zoal op zijn pad komt tijdens een horecadienst op de Tilburgse kermis. Van 23 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend. ,,Rond 2 uur is het meeste publiek dronken", zegt Van den Boom. ,,Nu krijgen we meestal meer meldingen."

Volledig scherm Wil van den Boom © Marie-Thérèse Kierkels/BeeldWerkt

Het klopt, de woorden zijn amper uitgesproken of hij spoedt zich naar een muur tegenover café Meesters waar een jongen buiten bewustzijn ligt. 'Hij lag te shaken, was helemaal weg', zegt een geschrokken portier die ook poolshoogte komt nemen. Ambulancepersoneel checkt de jongen: 'stress en alcohol', zeggen zijn familieleden.

Karatetrap

Op de terugweg naar de kermis - melding: 'een beruchte familie gaat voor een discotheek op de vuist' - ziet 'ie hoe in een zijstraatje een jongen schoppen in zijn gezicht krijgt. Dan komt de felle kant van de anders goedlachse Van den Boom boven: de dader krijgt een trap, wordt tegen een hek gedreven. De agent heeft pech, hij loopt op dat moment zonder collega rond, de jongen stuift pijlsnel weg.

Lang balen kan 'ie niet. Weer een melding. Een man die met zijn armen om zich heen maait in een grillroom aan de Korte Heuvel. Twee papa's, politiepaarden met ruiters, trekken achter Van den Boom het stapstraatje in. Stappers stuiven uiteen. Een dronken 'grappenmaker' slaat één van de paarden op het achterwerk, wordt door de ruiter weggedreven maar probeert het vervolgens wéér. Met de lange lat krijgt 'ie een tik. Maar bij de grillroom is de rust alweer wedergekeerd.

Rustig verlopen

Kolere, denk je dan, wat heftig allemaal. En dat in een tijdspanne van een uurtje. ,,Het is niet rustig vanavond, maar ook niet onrustig", zegt de wijkagent die al zo'n 13 jaar in het centrum actief is. Hij lacht: ,,Sommige mensen denken dat we hier fluitend rondlopen, maar op zaterdagavond maken we het wel vaker zo mee." Volgens hem is er geen peil op te trekken. ,,De ene nacht puilen de kroegen uit en gebeurt er niks, de andere keer staat er 2 man en een paardenkop in het centrum en vliegen we van hot naar her. Waarom? Dat is niet te zeggen."

En al maakt zo'n nacht indruk, de kermis is vrij rustig verlopen, vertelt Van den Boom. Al helemaal als je kijkt hoe de kermis honderdduizenden naar het centrum trekt. ,,Het ongeluk met dat kindje bij de attractie en de steekpartij met een mes op woensdag waren de ernstigste incidenten. Maar dat laatste was niet kermisgerelateerd." Over het algemeen gaat de stad erop vooruit, klinkt het. ,,Voor mijn gevoel is het geweld tijdens de stapnachten de laatste twee jaar afgenomen."

In het politiedorp achter de Heuvelse Kerk staan de commandoposten van beveiligingsorganisatie Profi-sec, de gemeente, brandweer en politie. Zo werken ze makkelijker samen. Op een digitale kaart zijn al politiekoppeltjes te volgen via speciale trackers. Een team bikers zoeft over de Spoorlaan, de paarden staan op een hoek bij het Piusplein. Onder de kaart zoomen de camera's in op groepjes jeugd. ,,We kunnen alles in de binnenstad zien, daar is bijna niemand zich van bewust."

Volledig scherm In het politiedorp. © Marie-Thérèse Kierkels/BeeldWerkt

Rukker

Van den Boom trekt richting de McDonald's, tijdens zo'n nacht kan 'ie makkelijk 18 kilometer te voet afleggen. Rond 4.15 uur vliegt er een helikopter ver boven het Piusplein. ,,Niet op speciaal verzoek, maar die kunnen we inschakelen als we het nodig hebben." Met twee collega's stelt hij zich bij de Mac op, een punt waar de laatste driekwart jaar meer trammelant is.

Een smoezelige kerel zit zich af te rukken in een terrasstoel. De verdwaasde man moet ophoepelen. ,,Dat is toch bizar", glimlacht de agent. Minuten later stapt een jongen met een gespleten wenkbrauw Van den Boom af, zijn oog zit onder het bloed. ,,Ik kreeg vanuit het niets een klap." De agent noteert de gegevens, verwijst hem door naar het ziekenhuis. ,,Dat moet nu eerst." 'Mama kun je me op komen halen?', belt de jongen zijn moeder wakker.

Het loopt tegen half 6. Op camerabeelden is te zien hoe een kerel zijn roes uitslaapt op een heuveltje bij het station. Een agente gaat kijken, andere koppeltjes leveren hun trackers in. De stipjes op de digitale kaart gaan uit.

In de verte, boven Interpolis, begint het alweer licht te worden. Er is nog één horde te nemen: het papierwerk. ,,Een uurtje, dan kunnen we naar huis." Het laatste stapvolk dommelt in.