Gemeente fluit Zara terug: 'dode wand' Willem II-straat is in strijd met de regels

Di 23 mei: De 'dode straatwand' die modeketen Zara in de Willem II-straat heeft gecreëerd is in strijd met de regels. Dat laat de wethouder Erik de Ridder weten. Zara moet de situatie herstellen of met 'een acceptabele oplossing' komen.