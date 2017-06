Hall of Fame-directeur Cees Thomassen vertrekt: 'Tijd voor een nieuwe uitdaging'

Woe 7 juni: Na zes jaar aan het roer van de Hall of Fame in de Spoorzone te hebben gestaan, zwaait Cees Thomassen (40) als directeur af. ,,Ik had persoonlijke doelstellingen, die zijn ruimschoots behaald. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging."

Sinds 2012 zetelt 'de cultuurfabriek voor en door jongeren' in de Spoorzone en is daar - met zestigduizend bezoekers per jaar en ruim tachtig vrijwilligers - de trekker van het gebied.

De Hall of Fame is een broedplaats voor jongeren uit alle subculturen. Met het Ladybird skatepark, de Hiphopfactory, het podium en de repetitieruimtes.

Hoogtepunten

Thomassen kijkt terug op veel hoogtepunten: ,,Tijdens Koningsdag 2017 werd de Hall nog bezocht door het koninklijk paar. Een ander hoogtepunt was natuurlijk het NK skateboarden in 2016, het grootste skateboard event ooit in Nederland."

Het bestuur van de Hall of Fame gaat op zoek naar een opvolger, die moet na de zomer aantreden. De nieuwe directeur wacht een aantal belangrijke uitdagingen: met name waar het gaat om financiële duurzaamheid en huisvesting. Nog dit jaar moet duidelijk worden óf en hoelang de Hall of Fame op de huidige locatie kan blijven zitten. Eind 2018 loopt het huurcontract af.

De wens die Thomassen aan het stadsbestuur mee geeft, is duidelijk: laat de Hall of Fame in de Spoorzone blijven. ,,Dat zou mooi zijn, al heeft het gebouw dan wel een paar aanpassingen nodig."

Zwembad

De Hall of Fame komt van ver. Het begon met een club skaters die in 2002 het gemeentelijke zwembad West kraakte. Ze werden na enkele dagen uit het leegstaande zwembad weggestuurd.

Daarna zaten ze tijdelijk in de Hasseltse kerk - daar vonden de skaters, kunstenaars, dansers en muzikanten elkaar - en in de Vormenfabriek aan de Ceciliastraat. Daar werd een skatebaan opgetrokken uit het interieur van Interpolis en het dak van een oude boerderij.