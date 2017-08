Heuvelring: Soups & Shakes gesloten, Worldburger neemt locatie over

Soups & Shakes was vijf jaar aan de Tuinstraat gevestigd en verhuisde maart 2015 naar de locatie aan de Heuvelring. Daar blies het zaakje als eerste nieuw leven in het 'verdomhoekje' achter café Philip.

Toekomst

'De focus ligt op het moment op andere prioriteiten', aldus eigenaresse Wieke Cameron. Soups & Shakes houdt niet helemaal op te bestaan. 'De cateringtak voor bedrijven en particulieren gaat sowieso door vanaf 1 oktober, in de toekomst gaan we verder.' Er is nog geen concreet idee in welke vorm of waar.