Horecanieuws: Masal open, begin van een Turks sprookje

Woe 3 mei: ,,Nee, voor een kapsalon of döner hoef je hier niet binnen te lopen", glimlacht Ali Ozkan. ,,We willen Tilburg laten proeven hoe het is om écht Turks te eten." 'Hier' is het woensdagavond geopende restaurant Masal in de plint van studentencomplex TalentSquare.

door Bas Vermeer

Masal - Turks voor sprookje - is de opvolger van het Soul Café. Vier maanden werd er rigoureus verbouwd: van een industriële look naar een warmere Turkse uitstraling.

Pezen

Het was even pezen, maar Masal is er klaar voor. Binnen is er plaats voor 160 man, buiten op het terras kunnen er straks nog eens 190 terecht. Kwaliteit staat hoog in het vaandel, aldus Ozkan. Het vlees wordt iedere ochtend vers door de slagerij geleverd, daarna begint het marineren. ,,We hebben een diepvriesje, maar alleen voor ijs en friet. Je krijgt hier geen vlees uit de vriezer."

De aanloop naar de opening was pittig en spannend. Vannacht was 'ie om half 3 thuis, 's morgens om 7 uur stond Ozkan weer in de zaak om de laatste puntjes op de i's te zetten. Met dochterlief (2,5) is het de laatste dagen vooral even FaceTimen, ze staart blij vanuit zijn telefoon naar de ballonnen bij de ingang van Masal.

Menu

Het restaurant heeft een flinke menukaart: zeven A4'tjes met gerechten. Van karides tava (gamba's met champignons, tomaat en Turkse milde pepers in roomsaus), bonfile sarma (rollade van ossenhaas gevuld met vijgen en groenten) tot aan de bekende baklava (zoete bladerdeeghapjes met een vulling van nootjes) geserveerd met ijs en slagroom.

Hoewel bij Masal grill en vers vlees - en dan vooral lam - de boventoon voeren, staat er ook een flink aantal gerechten voor vegetariërs tussen. Voor een kop koffie met cheesecake kun je er ook binnenlopen, vertelt Ozkan. ,,We gaan elke ochtend vanaf 11 uur open en over een tijdje willen we ook ontbijt aanbieden."