Horecanieuws: Thrill Grill open, hamburgerzaak van een 'meesterchef'

door Bas Vermeer

Op vrijdagavond werd er nog proefgedraaid in de nieuwe zaak op de hoek van het Piusplein, zaterdagmiddag om 12 uur is 'ie officieel (voor het publiek) open.

Ambachtelijk

The Thrill Grill is het kindje van sterrenkok Robert Kranenborg. Zijn missie: 'het werk van een ambachtelijke kok naar een populair product vertalen.'

Hamburgers dus.

En nee, vertelt kersvers bedrijfsleider Gunther den Otter (32), Kranenborg staat niet in de Tilburgse keuken. ,,Sommige mensen veronderstellen dat hij er alleen zijn naam aan verbindt en het daar bij blijft. Maar Kranenborg is de culinair adviseur, staat in Amsterdam in de keuken om nieuwe gerechten te verzinnen, zoekt producten uit en stelt zijn netwerk voor ons open."

Avocado

Dat er achter de schermen een sterrenkok actief is, betekent niet dat de Thrill Grill hamburgers met kaviaar serveert, aldus Den Otter. Zijn tips? ,,De Classic Beef Thriller, dat is 'gewoon' een burger met kaas, tomaat en sla. Maar dan kun je proeven hoe goed de hamburger is." Iets extravaganter is de Peruvian Beef Thriller. ,,Met avocado en wasabi mayonaise."

Er wordt gewerkt met het grof gemalen vlees van gepensioneerde melkkoeien en alle producten zijn Nederlands, tot de bloem aan toe. De hamburgers worden gemaakt op de Josper: een houtskoolbarbecue in de vorm van een oven. Naast de hamburgers staat er bijvoorbeeld ook gegrilde kip, zalm en een 'goede tournedos' op het menu. Er zijn vegetarische opties - zoals de falafel-hamburger - maar die zijn vrij spaarzaam (maar ja, had u iets anders verwacht?).

Piusplein

De Thrill Grill geeft zelf weinig ruchtbaarheid aan de opening, reserveren kan nog niet. ,,We gaan morgen gewoon open", vertelt Den Otter. Hij is blij met de locatie aan het Piusplein, waar voorheen Miller Time gevestigd was. ,,Ik heb als bedrijfsleider destijds bij De Drie Gezusters gewerkt. Het Piusplein heeft qua ontwikkeling een tijd stilgestaan, maar nu zie je veel nieuws: kijk maar naar het Taphuys en Bruin Kafee."

Binnen is er plaats voor zo'n 65 eters (de ruimte is overigens onherkenbaar veranderd, het ziet er fraai uit), op het terras is er nog eens plaat voor circa 70 gasten. Mettertijd wordt het terras ook naar de zijkant uitgebreid.

The Thrill Grill is van zondag tot en met woensdag van 12 tot 22 uur open, van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 23 uur. Afhalen kan.