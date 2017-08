Horecanieuws: De tweede wederopstanding van Extase, nu met 300 bieren tellend biercafé

door Bas Vermeer

Het café met de bekende naam (vooral geliefd in het alternatieve circuit) sloot zo'n 5 jaar geleden na een faillissement. Het café werd overgenomen door Jerry Kepers, maar hij stopte maart dit jaar om zich op zijn boekings- en evenementenbureau te focussen.

Mooi pand

En zie: de deuren van de Extase gaan wederom open, dit keer onder leiding van Jeroen Lammers. De 42-jarige is de eigenaar van biercafé Jay's in Waalwijk en gaat nu ook de Extase uitbaten. Hij kent de 'oude Extase' goed: ,,Ik hou zelf van rock en blues, dit was vanaf mijn 23ste een vaste stek als ik in Tilburg kwam."

Zijn café Jay's in Waalwijk loopt goed, daardoor kan hij uitbreiden. ,,En dit is gewoon een veel te mooi pand om leeg te staan."

300 bieren

Lammers wil de sfeer van de Extase intact houden, maar voert wel een aantal veranderingen door. ,,Het bezoek aan het café liep terug, terwijl de optredens en evenementen in de zaal goed werden bezocht." Daarom wil de nieuwe eigenaar het voorste deel van het café veranderen: daar komt Jay's te zitten. ,,Onder de naam 'Jay's in Extase'. Net als in Waalwijk staan er straks 300 bieren op de kaart. De inrichting wordt iets anders, nieuw, maar het moet wel een beetje de Extase blijven."

De zaal blijft sowieso Extase heten. Samen met Kepers wil hij er tal van concerten/optredens organiseren. ,,Dat neemt Jerry grotendeels voor zijn rekening, daar is hij goed in."

Lammers hoopt dat de nieuwe Extase - of beter: Jay's in Extase - in oktober of november open kan. ,,Maar dat is met een slag om de arm, we zijn afhankelijk van de vergunningen."