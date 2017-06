Kermis 2017: Strandje in de Piushaven, reuzenparade, Ronnie Tober, Tirolerdorp, etc.

Het zijn een paar van de nieuwe toevoegingen aan de Tilburgse kermis, alweer de 450ste. Het Tirolerdorp krijgt een uitstraling die vergelijkbaar is met het Oktoberfest. Het idee kwam van een aantal kermisexploitanten.

Spoorzone

Ook in de Spoorzone zijn er veranderingen. Vorig jaar werd het gebied voor het eerst bij de kermis betrokken. Kermiswethouder Erik de Ridder beaamt dat die toevoeging toen niet echt een succes was. ,,Het was een experiment, dit jaar brengen we verbeteringen in de route aan. We gaan de Spoorzone niet vol zetten met botsauto's maar er is bijvoorbeeld Kermistheater met allemaal verschillende acts te vinden."

Ronnie Tober

Ook nieuw zijn het zomercarnaval, een eigen Kermislied door Ronnie Tober (met tekst van Ko de Laat) en een Dwalerij in het dwaalgebied. ,,We willen het bereik van de kermis vergroten", zegt De Ridder. ,,Zo is er dit jaar Kermis in de Klas met kleurplaten voor de scholieren, er komen duizenden vlaggen in de stad te hangen en hebben we nieuwe toegangspoorten."