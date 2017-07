Koningsplein: Voormalige Edah wordt kringloopwarenhuis Port Agora (met terras)

,,De winkel alleen al telt 800 vierkante meter", zegt Van Esch tijdens een rondleiding door het pand. ,,Het wordt een hippe snuffelwinkel." Een handvol vrijwilligers van de 50 die Port Agora ondersteunen, zijn druk aan het werk. Kasten worden ingeladen, een kantoortje gebouwd en vrachtwagens rijden af en aan. Over precies een week (op 7 augustus) opent het kringloopwarenhuis de deuren. ,,Al zijn dan waarschijnlijk nog niet alle puntjes op de i's gezet."

Verhuizing Het pand is immens: onder de 800 vierkante meter aan winkelruimte gaat nog een bijna net zo grote kelder schuil. Daar worden de goederen die binnenkomen geselecteerd en de elektrische apparaten getest. Als blikvanger krijgt de nieuwe locatie van Port Agora een koffiebar met inpandig terras. Maar ook buiten kunnen bezoekers straks aan een tafeltje iets drinken. ,,We brengen leven naar het Koningsplein."

Port Agora was ruim 30 jaar lang gevestigd aan de Goirkestraat maar moest vanwege de bouw van nieuwe woningen verkassen. Het kringloopwarenhuis zocht lange tijd naar een nieuwe locatie. ,,Dat was vrij moeilijk, we hebben namelijk ook ruimtes voor opslag en werkplaatsen nodig en de huur mag niet al te hoog zijn."

Participeren

Een belangrijk deel van de opbrengst van de verkoop gaat naar diverse sociale doelen in binnen- en buitenland. Zo ondersteunt Port Agora (onder meer) de Quiet-community in Tilburg en diverse maatschappelijke, culturele en economische projecten in Bosnië Herzegovina en Kroatië. ,,En de mensen die bij ons werken participeren weer in de samenleving. Dit is waardevolle werkervaring voor hun cv."