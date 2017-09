Legendarische Monsters of Rockabilly keert terug naar Tilburg

Ma 4 sept: Extravagante kuiven, vreemde fluorescerende uitdossingen en een underground sfeer. Dat was het beeld bij poppodium Noorderligt in de jaren '90 tijdens het legendarische psychobilly festival Monsters of Rockabilly.

door Bas Vermeer

Dat festival, zij het in kleinere vorm, keert weer terug naar de stad. Tilburg Bas Hamont en medeorganisatoren blazen Monsters of Rockabilly nieuw leven in. ,,Uit liefde voor de muziek", vertelt Van Hamont. ,,En voor de relaxte sfeer, het mooie aparte."

Kuiven

Aan Monsters of Rockabilly kwam na een paar edities een eind toen Noorderligt opging in Poppodium 013. ,,Destijds was het nog echt een festival", vertelt Van Hamont. ,,De halve Veldhovenring stond in het teken van Monsters, met allerlei kraampjes op straat." Hij lacht: ,,Op maandag zag je de kuiven uit de bosjes bij het kanaal steken. Daar lagen sommige bezoekers hun roes uit te slapen."

Het woord monsters in Monsters of Rockabilly verwijst naar psychobilly, de iets hardere, snellere en ruigere vorm van rockabilly, vertelt Van Hamont. Tijdens de avond - op zaterdag 14 oktober in Club Smederij - staan Batmobile, Milwaukee Wildman, Golly Gosh Darn en dj Theu Nis op de planken.

Wereldberoemd

,,Het is heel toevallig maar één van de oorspronkelijke Monsters-edities werd op 14 oktober gehouden en toen traden Batmobile en Milwaukee Wildmen ook op. Dat zo'n band als Batmobile er weer staat is super. Het genre is in Nederland klein, maar ze zijn wereldberoemd en onder meer in Japan treden ze nog veel op. Toen we ze vroegen reageerde de band razend enthousiast."

De organisatoren hebben grootse plannen, maar beginnen iets kleiner dan het originele Monsters-festival. ,,We wilden eigenlijk van 's middags tot diep in de nacht door, met een afterparty bij Little Devil", aldus Van Hamont. ,,Maar we organiseren dit naast onze normale banen, niet met de bedoeling er iets aan te verdienen. We beginnen dus klein, vanaf 7 uur, en als er genoeg belangstelling voor is, hopen we het volgend jaar uit te breiden. Wellicht met een tent in de Smederij-tuin."