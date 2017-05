Na 2,5 jaar keert Boef en de Gelogeerde Aap terug: ,,We hebben elkaar weer gevonden"

Woe 17 mei: Ze surften lang op de toppen van succes, maar de laatste 2,5 jaar bleef het stil rond het Tilburgse muziekduo Boef en de Gelogeerde Aap. Tot nu. Dit weekend releasen ze hun nieuwe ep in Poppodium 013, later dit jaar komen er nog eens een tien nummers uit. ,,We kunnen nu eindelijk verder.”

door Bas Vermeer

Hun weg naar de top ging echt snel, was onwerkelijk. Zo blikken Tom Maas (Boef) en Thomas Waterreus (de Gelogeerde Aap) terug op de periode tussen 2011 en 2014. Honderden shows hadden ze: van Paradiso, 013 tot op festivals als Lowlands, Mundial en SZIGET in Budapest. Het bekende label Top Notch bracht een cd van ze uit en de twee geboren Tilburgers wonnen in de finale van de Grote Prijs van Nederland zowel de Muzikanten- als Publieksprijs in de categorie hiphop.

En dan opeens, eind 2014, stilte.

Maas: ,,Eind dat jaar hebben we nog 15 nummers uit de mouw geschud, met het idee 'hier gaan we een album van maken of iets mee doen'. Maar toen is het helemaal in de soep gelopen."

Levensfase

De laptop met nummers crashte, maar die 'soep' bestond vooral uit het aanbreken van een andere levensfase. ,,Je zit al zolang bij elkaar, we zijn een beetje uit elkaar gegroeid", vertelt Waterreus. Niet dat ze ruzie hadden, zegt Maas: ,,Het was een logisch gevolg van elkaar zoveel zien."

Andere projecten volgden. Waterreus, de rapper van de twee, werkte onder anderen samen met Dr. Moon en Timmietex. Producer/DJ Maas maakte solomuziek onder zijn eigen naam. Dat werk komt nog uit.

En er kwamen nog andere zaken bij. Waterreus ging presenteren, schrijven en doceert twee dagen per week bij de Rockacademie en de Herman Brood Academie. Maas werkt fulltime bij de winkel Verfkampioen en is bezig met muziek.

Doorstart

,,We hebben elkaar weer gevonden." In de muziekstudio aan de Goirkestraat kijken ze elkaar aan, lachen en geven een fistbump. De single Tussen Kunst en Kitsch, sinds een paar weken online, stamt nog uit de sessie in Frankrijk. ,,Die hebben we half kunnen redden."

Maas: ,,Het voelt letterlijk alsof we een doorstart moeten maken." Waterreus: ,,Die 14-jarigen die nu muziek ontdekken, die kennen ons helemaal niet." Nu ja, de naam Boef zegt ze wel wat. Maar dan als Sofiane Boussaadia, de rapper die in Tilburg woonde en in opspraak raakte. Onder meer vanwege zijn aanvaringen met de politie.

,,Zitte gij vast?, kreeg ik dan te horen", glimlacht Maas. ,,Echt last heb ik er niet van gehad. Maar ja, jongeren van nu zullen wel denken: 'Wie zijn die neppe gasten. Hoezo noemt hij zich ook Boef?" Terwijl Maas en Waterreus tien jaar geleden al begonnen onder die naam. ,,Op MySpace toen nog", zegt Waterreus ietwat nostalgisch.

Ze zijn inmiddels allebei 31, niet te oud om nog mee te kunnen? Er is geen kloof met het jonge publiek, denkt Maas. ,,Daar kunnen we nog wel mee connecten."

Geest

Dat het voelt alsof ze weer opnieuw moeten beginnen, maakt niet uit. Neem het tweedaagse WOO HAH! festival, daar zouden ze graag weer willen staan.

,,Uiteraard", zegt Waterreus. ,,We willen nu zoveel mogelijk geluid maken, zoveel mogelijk aanwezig zijn. En dat dat in 2018 zijn vruchten afwerpt.”

Na de ep-release zaterdag in 013 liggen er weer tien nummers klaar. ,,We rekenen niet op meteen heel veel views, niet in het huidige muzieklandschap. We moeten weer een naam opbouwen, laten horen dat we er zijn." Maas: ,,We gaan echt weer ergens naartoe werken." Waterreus: ,,We willen weer knallen."