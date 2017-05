Nieuwe Mundial-programmeur Sophieke Gremmen (23): 'De meeste slapeloze nachten heb ik al gehad'

Za 20 mei: Met haar vrienden kan Sophieke Gremmen (23) niet meer op bezoek bij onbekenden. ‘Dit is de jongste festivalprogrammeur van Nederland’, stellen ze haar dan plagerig voor. Heel irritant is dat, lacht ze. ,,Hou gewoon je muil, denk ik dan.”

door Bas Vermeer

Sinds haar aanstelling bij Mundial, een paar maanden geleden, is Gremmen de jongste ‘programmabaas’ van een groot festival in Nederland. Niet alleen dat: ze is ook een vrouw in een overwegend mannenbolwerk.

Twee bijzonderheden die al snel in het oog springen. Maar de nadruk op die twee etiketjes - ‘jong’ en ‘vrouw’ - dat jeukt een beetje. Met een glimlach: ,,Ik moet het sowieso waar gaan maken als nieuwe programmeur van Mundial. Zo ligt er nog eens extra druk op.”

Ze heeft er niet echt last van, al was er de afgelopen maanden een enkeling die zich in haar bijzijn hardop afvroeg ‘wat weet dat kind er nou van?’

Wat?!

Ach ja, ze haalt haar schouders op. Ze is er niet zo mee bezig, ze heeft een groot festival om te organiseren. Vorig jaar draaide Gremmen voor het eerst mee achter de schermen van Mundial. Na het vertrek directeur Jan Drissen en creatief directeur Erwin Schellekens - eind januari - werd Gremmen benaderd met de vraag of zij de nieuwe programmeur wilde worden. ,,Eerst heb ik vijf minuten ‘WAT! WAT?!’ geroepen.” Glimlachend: ,,Maar mijn keuze was snel gemaakt.”

Wilde Gremmen als kleuter prinsesje worden, op een iets oudere leeftijd zag ze de aftermovies van festivals. ,,Toen wist ik het: ik wil naar festivals gaan én ze maken.”

Voor het Amsterdamse collectief Mrs Mokum begon ze daar drie jaar geleden met een festivaltour. ,,We trokken langs verschillende festivals met een caravan waarin singers- songwriters optraden.” Al snel mochten ze een podium programmeren tijdens Amsterdam Open Air, daarna volgden festivals als Solar, het Strafwerk Festival en clubnachten in de Melkweg.

Flinke stap

Dat blijft ze doen, maar Mundial is een flinke stap vooruit. Ze is verantwoordelijk voor verschillende podia en tientallen artiesten. ,,Het voordeel is dat ik de meeste slapeloze nachten al heb gehad”, vertelt ze. ,,Ik werd relatief laat gevraagd, er was echt een inhaalslag te maken. Dat is nu gelukt, ik slaap al iets beter.” Ze lacht: ,,Al schrik ik nog vaak wakker, ‘ah nee!’. Dat blijft nog wel even zo.”

Zo’n programmering gaat dieper dan ‘dit is leuk, dus zet maar neer’, legt ze op verzoek uit. ,,Het is een combinatie van drie dingen: wat wil het publiek? Wat is de ziel van het festival? En dan is er nog mijn persoonlijke smaak.”

De ziel bijvoorbeeld: die is de afgelopen 30 jaar flink veranderd. ,,Mundial was een draagvlakfestival met heel veel subsidie waar bands uit landen van over de hele wereld naartoe werden gehaald. Zonder het festival hoorde je die muziek niet.”

Maar nu, in de tijd van Spotify en Youtube, kun je net zo makkelijk een Afrikaanse band opsnorren als een nieuw bandje uit Eindhoven. ,,De term ‘wereldmuziek’ dekt de lading niet meer. Mundial is nu het ontdekken van gave bands en acts. Niet de platte popmuziek, het moet wel een randje of mooi verhaal hebben.”

Artiesten

Neem de artiest Jeangu Macrooy die ze wist te strikken. ,,Hij komt oorspronkelijk uit Suriname en zijn muziek is heel soulful en toegankelijk, maar het gaat over best wel heftige onderwerpen. Over zijn voorouders die als slaven in de goudmijnen werkten bijvoorbeeld.”

Dichter bij huis ‘vond’ ze Linde Schöne. ,,Evenmin bekend bij het grote publiek, vorig jaar kwam haar eerste ep uit, dit jaar haar tweede. Er is geen artiest zoals zij. Diepe teksten in combinatie met een prachtige tekst en persoonlijkheid. Ik denk dat ze het publiek heel erg verrast..”

Nog een paar dingen waar ze trots op is: de komst van rapper Brainpower. Zijn 15-jarig jubileum viert hij met een big band orkest en 15 jaar geleden eerder stond ‘ie ook op Mundial. Of neem de band Honne, voor haar persoonlijk is dat een headliner. ,,Elektronisch, feelgood met heel veel bezieling. Ze waren eerder op Glastonbury en Coachella te zien. Dat zijn wel grote festivals. Honne is nog niet zo heel bekend in Nederland, maar daarom vind ik het juist gaaf dat ze naar Tilburg komen.”