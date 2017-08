Nieuwe platenzaak Hauz of Wax: ,,Ik wil de liefde voor muziek met anderen delen"

Woe 23 aug: ANYMX heet 'ie achter de draaitafel bij nacht, André Martins in het dagelijkse leven. De 34-jarige voegt een nieuwe platenzaak aan de stad toe. De naam: Hauz of Wax . ,,Op bijna alle platen die je hier ziet staat elektronische muziek. Al zit er ook disco tussen."

door Bas Vermeer

Het is een klein begin in het creatieve verzamelgebouw BANK15 aan de Spoorlaan, maar de plannen zijn mooi. Naast een collectie van 2000 platen, waarvan een deel in de bakken staat, wil hij ook dj-cursussen met vinyl gaan geven en livestreamen.

,,Vanaf volgende maand nodig ik allerlei dj's uit om hier te komen draaien", zegt Martins - type: relaxte kerel - met een knik naar de draaitafel. ,,Die livestream-eventjes zenden we dan via Facebook uit."

Impload

Als ANYMX draait Martins al lang mee in de muziekwereld. Hij stond in 2009 aan de wieg van de Impload-feesten. De techno-avonden waren tot 2011 in Poppodium 013 te vinden, na een pauze keerde Impload in 2014 bij Club Smederij terug. Met Hauz of Wax wil 'ie ook popupfeestjes in de stad geven. Vrijdag is er bijvoorbeeld een zomers tuinfeestje bij Club Smederij.

,,Ik ben fulltime met muziek bezig, ik wil die liefde met andere mensen delen, daaruit is Impload destijds ook ontstaan." In 2009 was er in Tilburg nog weinig op het gebied van techno. En over een eigen platenzaak dacht Martins al langer na, maar ja: de huren in de binnenstad zijn nogal hoog. ,,Supertof dat ik hier een kans krijg", zegt 'ie over BANK15.

In het bankgebouw krijgen meer starters een kans: de winkel van BRUKT zit een paar deuren verderop, broodjeszaak 'broodje per centimeter' zit op de begane grond. De deal is dat ze er de kans krijgen om te starten, maar mettertijd moeten ze op eigen benen kunnen staan en het veld ruimen voor vers bloed.

Portugal

Grappig ook: als Martins praat, vang je een zweem van een niet te plaatsen accent op. ,,Ik ben hier tien jaar geleden komen wonen", klinkt het. Bij het compliment over zijn onberispelijk Nederlands, lacht de ondernemer. ,,Ik heb altijd iets met taal gehad."

Hij verhuisde van Portugal naar hier omdat hij 'andere culturen wilde leren kennen'. ,,Tilburg was de eerste stad die ik in Nederland leerde kennen, ik kreeg hier een baan." Hij glimlacht: ,,En ik ben nooit meer weggegaan."