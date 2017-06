Nieuwe wachtruimte en Smullers open: passage bijna klaar, maar werk aan station gaat nog jaren door

Piusstraat: Verf- en behangzaak 't Schilderke na bijna een halve eeuw dicht

19 juni Za 17 juni: Bijna een halve eeuw was 't Schilderke aan de Piusstraat een begrip, nu zijn de deuren gesloten. Op zijn 70ste besluit oprichter Hans van de Sande in een opwelling vlak voor de zomer dat hij toch wel heel veel zin heeft om met pensioen te gaan: ,,Een terrasje pakken in de zomer zit er nu eindelijk in.”