Nieuwkomer Willem II-straat Tilburg: ReShare Store: 'Jaarlijks halen we 25 miljoen kilo kleding op'

Di 22 aug: Een hippe winkel zoals er zoveel in de stad zijn. Dat zou je op het eerste oog over de nieuwe Reshare Store aan de Willem II-straat zeggen. Mooie schoenen, rekken met gave spijkerbroeken. Toch is er een groot verschil met het overgrote merendeel van het winkelaanbod in Tilburg: het doel én de extreem lage prijzen.

door Bas Vermeer

Zo gaat een spijkerbroek, waar niks mis mee is, voor 4 euro over de toonbank. En een fraai paar hakken voor 8 euro. De Reshare Store richt zich - als onderdeel van het Leger des Heils - voornamelijk op 'mensen met een smalle beurs'. ,,Maar iedereen is natuurlijk welkom", zegt filiaalmanager Sara Pols (24).

Stoffig

Ze vertelt hoe het idee voor een 'hippe tweedehands kledingwinkel' rond de crisis ontstond. ,,De vraag naar tweedehands kleding werd heel erg groot, vanuit alle lagen van de bevolking. Ondertussen wilde het Leger des Heils van het stoffig imago af." Pols kent de vooroordelen: tweedehands kleding is muffig, stinkt een beetje. ,,Hier laten we zien dat anders kan."

Het werkt. De winkel, de negende ReShare van Nederland, trekt al veel bezoekers (vrijdag is de officiële opening). Naast kleding kun je er ook schoenen en accessoires kopen. Buiten staan punten waar mensen kleding kunnen doneren. De beste kwaliteit gaat naar de ReShare-winkels, de rest naar buurtwinkels of noodhulp. ,,Het Leger des Heils haalt jaarlijks zo'n 25 miljoen kilo kleding op. Daar kun je de Arena mee vullen. Maar het gaat ons niet alleen om kleding, we bieden ook een luisterend oor."

Ervaring

Hoe belangrijk zo'n winkel kan zijn, weet Rachel Borghaerts. De 48-jarige had een goede baan tot ze in 2010 in een ernstige depressie schoot en daardoor in de armoede belandde. ,,En dan kom je in een vicieuze cirkel terecht", vertelt ze. ,,Als je er onverzorgd uitziet, sluit deze samenleving je uit."

Borghaerts wist de cirkel een paar jaar geleden te doorbreken: ze werd eerst vrijwilliger bij Amarant, daarna volgde een opleiding als ervaringskundige. In die hoedanigheid werkt ze bij de Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen (RIBW).

Warm welkom

Borghaerts en Pols slaan bij de ReShare de handen ineen. Bezoekers en medewerkers van de RIBW werken mee aan een modeshow tijdens de officiële opening vrijdag. Ook wordt er samenwerking gezocht met het Textielmuseum en de Quiet Community. Voor de Quiet zijn er bijvoorbeeld 500 bonnen van 10 euro, die in de winkel besteed kunnen worden.

De winkeliers in de Willem II-straat zijn maar wat blij met de nieuwe winkel. Het pand tegenover Het Zingende Nijlpaard stond een tijd leeg, werd gevuld met een kledingwinkel, maar die ging al snel weer weg. Pols: ,,We kregen hier een heel warm welkom."