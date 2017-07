Nooit meer op een barrel rijden of naar de fietsenmaker: Swapfiets mikt (vooral) op Tilburgse studenten

Woe 26 juli: Nooit meer naar de fietsenmaker lopen of op een gammel barrel rijden. Dat is het idee achter Swapfiets , het snel groeiende bedrijf dat nu ook in Tilburg fietsen gaat verhuren.

door Bas Vermeer

Het idee is simpel: studenten huren voor 12 euro per maand een fiets, niet-studenten betalen 15 euro. De fiets wordt bij panne gratis én binnen 12 uur op de gewenste locatie gerepareerd, zo belooft het jonge bedrijf uit Delft.

Swappen

,,En als we 'm niet ter plekke kunnen maken, stel je hebt een lekke band, komen we de fiets omruilen", zegt Maarten van Halen (26). ,,Het swappen dus." Hij is de manager van de Tilburgse Swapfiets-vestiging aan de Korvelseweg. Voor Tilburg zijn er zo'n 600 gloednieuwe fietsen van het merk Union gereserveerd. ,,En dan krijgen we nog twee leveringen binnen van ieder zo'n 170 fietsen. Dan zijn we helemaal klaar voor de Top-week (de Tilburgse introductieweek - BV)."

Bij de vestiging hebben ze een paar jonge fietsenmakers in dienst, voor de deur staat een autootje met een fietsendrager op het dak. ,,A la de Tour de France", glimlacht Van Halen. Zo kan er of snel gerepareerd of 'geswapt' worden.

Diefstal

De fietsen zijn simpel en robuust, type omafiets. Met terugtraprem, voorzien van blauwe voorband en twee sloten. Bij diefstal betaalt de huurder 40 euro, stond die fiets niet dubbel op slot komt daar 60 euro bovenop.

Een huurder zit nergens aan vast, klinkt het. Geen borg en wie dat wil kan een abonnement voor één of twee maanden afsluiten. Van Halen: ,,De marges op iedere fiets zijn heel klein, we moeten het van de aantallen hebben."

5000

Het gaat hard met die aantallen, vertelt Richard Burger (25). Samen met twee vrienden is hij de bedenker van de Swapfiets. Er rijden nu bijna 5000 Swapfietsen rond in de grote steden, waaronder Eindhoven, Delft en Nijmegen. ,,Vorig jaar augustus waren het er nog slechts 200." Vandaag wordt ook in Amsterdam de Swapfiets gelanceerd.