VIDEO: Op bezoek bij Rojami's. Roy Donders: 'We hebben de tijd van glitters een beetje achter ons gelaten'

VIDEODo 31 aug: Het woord 'schat' kan niet vaak genoeg worden gebruikt om Roy Donders te omschrijven. Staat 'ie dan middenin in zijn gloednieuwe winkel Rojami's, afgepeigerd van het openingsfeest de nacht ervoor, met toch nog even tijd om op de foto te gaan met zijn fans.

door Bas Vermeer

Die fans zijn speciaal voor 'ons Royke' vanuit Antwerpen naar het Tilburgse stadshart afgereisd. Toeristen dus. Waarmee Rojami's tijdens de eerste dag van de opening de rol als één van de nieuwe publiekstrekkers aan het Pieter Vreedeplein in ieder geval met verve vervult.

Imperium

Goed, voor die lieve kerel kwamen we niet specifiek. Dat onze Roy, samen met zuslief Rian de drijvende kracht achter Rojami's, goed is met mensen wisten we al. We komen voor wat Roy om zich heen heeft opgebouwd, de fysieke tak van zijn glinsterende imperium. Die fonkelnieuwe winkel.

Want, eh, wat te verwachten van Rojami's? Schrijver dezes, die zonder hulp van vriendinnen niet mag winkelen, weet niks van mode. De veronderstelling: een winkel met glittertjes, pailletjes en huispakken. En een vleugje Broekhoven (waar de wieg van de Tilburgse stylist stond) in het centrum.

Glitters

Die glitters blijken - en de Roy-kenners weten dat dus al - tot een prehistorisch Donders-verleden te behoren. Nu ja, bijna dan. Bij binnenkomst is er een gouden rokje te spotten, een shirt met gouden epauletten en een kast met shirts vol glanzende pailletten.

Roy zelf loopt door de winkel. Hoe zien we zijn hand terug in Rojami's? Hij stelt een wedervraag: ,,Wat valt jou op?" Glitters, is het antwoord van de mode-barbaar. Roy reageert ietwat teleurgesteld, maar niet minder vriendelijk: ,,Vind je? We hebben de tijd van glitters juist een beetje achter ons gelaten."

De stylist van het Zuiden wijst op de dj-booth met knipperende lichten, een dikke beat galmt door de winkel. ,,We richten ons echt op de jeugd. Op de vorige locatie konden we niet meer groeien en we wilden niet stilstaan. Dus hebben we zelf een locatie in het centrum gezocht. Hier bieden we 60 merken aan."

Het broekhoeven-gevoel?

Broer en zus wilden een unieke winkel, 'ongekend voor Tilburg'. En dat is ze gelukt. In de etalages van Rojami's (een samentrekking van de naam van Roy en de namen van de kinderen van Rian) zitten elektronische pandaberen, een moederbeer drukt kusjes op het hoofd van een klein beertje. Uur na uur. De dj-booth is een blikvanger, de tassenhoek een 'candy corner' en er blinkt veel 'bling' in allerlei vitrines.

Op de toonbank staat een foto van de familie Donders en een bord 'geen garantie op steentjes, glitters en pailletjes'.

En het Broekhoven-gevoel? Is dat er? ,,Het heel gezellige, het gemoedelijk van de vorige winkel blijft. We hebben een koffietafel, praten met de vaste klantjes. Al wordt het nu iets moeilijker omdat we zo groot zijn geworden."

Groei

De groei is dan ook flink: van 180 naar 550 vierkante meter. Tien man personeel en daar komt meer bij. ,,Ik sta hier ook straks 4 of 5 dagen per week op de vloer." Hij lacht: ,,Maar ik ben nu nog als vliegende keep met allerlei zaken bezig. Het oplossen van storingen enzo."