Pijnlijk besluit: twee commissies stappen uit organisatie Tilburg Culinair, evenement gaat 'gewoon door'

Verwachtingen De commissies Facilitair en Sponsorzaken vinden dat er in april al gestart had moeten worden met de organisatie van Culinair, zeker met het oog op de nieuwe locatie. 'Om op een nieuwe locatie een evenement te kunnen neerzetten dat past bij de minimale verwachtingen van de liefhebbers van Tilburg Culinair'.

Inmiddels is het bijna juni en de organisatie nog niet gestart, stellen ze. Er zou nog geen akkoord zijn met de gemeente om het Louis Bouwmeesterplein te gebruiken. De commissies stellen dat de editie van 2017 niet meer haalbaar is en willen de pijlen richten op de editie van 2018. 'Een pijnlijke maar realistische constatering'.

,,Voor het gebruik van het Louis Bouwmeesterplein hebben we een 'go' van de gemeente", zegt voorzitter Joris Verhoof. ,,Er moeten alleen nog wat standaardprocedures worden afgerond." Volgens de voorzitter worden er nu een nieuwe commissie Facilitair en Sponsorzaken gevormd. ,,Natuurlijk gaan we er een zware dobber aan hebben om de expertise van de commissie Sponsorzaken op te vangen, anderzijds is de taak van die commissie repeterend. We hebben al jarenlang vaste sponsors die Culinair een warm hart toedragen."

Slechte reclame? Verhoof wordt vandaag de hele dag al gebeld door mensen die willen weten of Culinair nog wel doorgaat. De commissies stuurden een brief met het besluit om op te stappen naar verschillende deelnemende restaurants.

Of het opstappen van de commissies slechte reclame is? ,,Het maakt niet uit hoe ze over je praten, als ze maar over je praten. We buigen deze negatieve energie weer in iets positiefs om."