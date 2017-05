Piusplein: New Bali dicht, Bruin Kafee open (en de Thrill Grill volgt snel)

Vrij 5 mei: Een drietal veranderingen aan het Piusplein. New Bali is sinds begin deze week permanent gesloten, het Bruin Kafee opent de deuren en de Thrill Grill volgt over een week of twee.

door Bas Vermeer

De vaste New Bali-gangers hadden het waarschijnlijk al gehoord: de deuren zijn wegens 'persoonlijke omstandigheden' permanent gesloten. Het restaurant was pas 1,5 jaar open.

New Bali nam juni 2015 het pand over van Sushi Suki vanwege het 'overaanbod van sushi in de stad'. De naam van het nieuwe restaurant verwees naar het Indonesische restaurant Bali dat er 28 jaar was gevestigd.

Bali stopte in 2009 omdat de belangstelling terugliep en vanwege de 'te hoge huur in het centrum'. Het restaurant ging in Roosendaal verder. Daar willen ze alleen kwijt 'dat New Bali verkocht is, verder geven we geen commentaar'.

Bruin Kafee

Het Bruin Kafee, voorheen café Joris, is de nieuwkomer aan het Piusplein. Na carnaval startte de verbouwing, het café is nu voor het eerst voor publiek open.

De uitbaters hebben al een stapzaak aan de Korte Heuvel (de kleine Live) maar gooien het aan de Piusplein over de andere boeg. Het Bruin Kafee is er voor de lunch, borrel en diner. „Waar je ‘s ochtends lekker binnen komt lopen voor een kop koffie en ontbijt", aldus Dennis de Reuver. De naam verwijst naar het roemruchte verleden.

Thrill Grill

Last but not least: de Tilburgse vestiging van burgerrestaurant Thrill Grill wil over een week of twee open. De eerste vestiging in Zuid-Nederland zou eigenlijk medio maart de deuren openen. Maar goed: dat was een streefdatum en het is een fikse verbouwing.



Het gaat om een restaurant van de bekende chef-kok Robert Kranenborg. Er wordt gewerkt met grof gemalen vlees van gepensioneerde melkkoeien en alle producten zijn Nederlands, tot de bloem aan toe.

Afijn, wordt vervolgd mensen. (Wel benieuwd naar wat er in de plaats van New Bali komt. New Sushi Suki? Ah, flauw zeg.)

Update 16.48 uur:

Over het hoofd gezien: maar Yammie stopt op de huidige locatie en gaat zich vanaf 11 mei volledig op de bezorging richten.

Volledig scherm Bruin Kafee © Bas Vermeer

