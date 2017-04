Plan voor oude waterzuivering: met stadsstrand, forellenvijver & educatieve wandelroutes

Ma 24 apr: Het stadsstrand strijkt er neer, maar ook een forellenvijver, een shii-take kwekerij en educatieve wandelroutes. Daarmee zou de oude waterzuivering in het Tilburgse Moerenburg een tweede leven kunnen krijgen.

,,Dit is het eerste plan waar het waterschap (eigenaar van de zuivering) iets in ziet", aldus de omgevingsmanager van de gemeente. Eerdere ondernemers kregen nul op het rekest.

Stadsstrand De Kanter was eigenaar van het succesvolle stadsstrand aan de Twentestraat. Na vier edities aan het water maakte het strand plaats voor woningbouw. Het strand zou de dragende rol hebben bij de herontwikkeling van de voormalige waterzuivering.

De waterzuivering dateert uit 1937 en werd gebruikt voor het reinigen van water uit de textielindustrie. De zuivering verloor zijn rol, maar een aantal gebouwen bleef bewaard en is inmiddels rijksmonument (industrieel erfgoed).

Stadsmensen ,,Stadsmensen op een duurzame manier buiten laten recreëren", aldus De Kanter. ,,Dat is één van de drie pijlers van dit plan. Daarnaast wordt de natuur er versterkt, de waterzuivering groener en zestig procent van het terrein gebruikt voor educatie."

Hij hield de omwonenden tijdens de presentatie voor dat het vooral nog om ideeën gaat. ,,Ik wil met jullie daar de komende tijd over in gesprek gaan."

Kritiek De kritiek op maandagavond was niet mals. Er wordt gevreesd dat het te druk met parkeren wordt, voor geluidsoverlast. ,,Het lijkt zo een evenemententerrein te worden, daar baal ik van", aldus een omwonende. En een ander: ,,Bij het opstelling van het bestemmingsplan werd ons gezegd dat hier hoogstens een pannenkoekenhuisje zou komen."

,,Ik ben blij dat Paul bij ons komt voordat het plan is uitgekristalliseerd", sprak bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink. ,,Maar na de tijdelijke stadscamping die niet doorging en nu een permanent strand lijkt het alsof er steeds meer stedelijke activiteiten in Moerenburg worden gepland."

Klein strand De Kanter gaf aan dat het om een klein stadsstrand gaat (2000 in plaats van 4000 vierkante meter) en dat er 'absoluut geen dancefestivals worden gehouden.'

De Kanter gaat binnenkort opnieuw met omwonenden om tafel. Daarbij zijn ook Brunink en de wijkraad Armhoefse Akkers aanwezig. Het waterschap gaat over de grond, de gemeente moet in de toekomst de vergunningen verlenen.

Update 23.01 uur:

De politieke partij Lokaal Tilburg heeft vragen aan het college gesteld over het plan. De partij wil onder meer weten waarom de gemeente niet eerder is ingelicht, terwijl er wel een omgevingsmanager bij de avond was.