Roootsj, app van Tilburgse bodem, maakt eind aan 'speeltuin-zoektocht'

Vrij 2 juni: Je hebt kleine kinderen, zoekt je rot naar leuke openbare speeltuinen in Tilburg maar op Google Maps is bijna niks te vinden. Wat doe je dan? Juist. Je ontwikkelt zelf app waarmee je speeltuinen zoekt en recenseert. Roootsj heet het, twee jaar in ontwikkeling en nu als test beschikbaar.

door Bas Vermeer

Bedenker is Jaap van Ham, horecaondernemer aan de Korte Heuvel (Polly, Bakker). Hoe dat gaat met goede ideeën: hij heeft zelf drie jonge zoons en zocht zich suf naar leuke speeltuinen. ,,Via Google vind je een paar overdekte speeltuinen in Tilburg, maar aan een goed overzicht ontbreekt het. En als je de eerste met kinderen van je vriendengroep bent, weet je niet waar je het zoeken moet."

Sterren

En dus is er nu Roootsj. Ontworpen met Tim Delmée en de broers Rob en Tom Haenen. Wie de app heeft, kan speeltuinen online zetten en ze recenseren. Gebruikers zien hoeveel sterren een speeltuin heeft, waar die ligt en wat de faciliteiten zijn. Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe accurater de informatie wordt.

Voor de app bracht Van Ham al wat Tilburgse speeltuinen in kaart. Bakfiets, zoonlief aan boord en op zoek in de stad. Hij lacht: ,,Als man in je eentje foto's van speeltuinen maken, staat zo raar." Dan serieus: ,,Wist je dat er bij het Stuivesantplein een toffe speeltuin ligt? Ik niet, dat was een mooie eye-opener. Om dat soort info te verspreiden, daar is die app dus voor."

Testfase

Voor de app officieel wordt gelanceerd, zoekt de bedenker zoveel mogelijk mensen die Roootsj willen testen. ,,We hebben feedback nodig, wat er beter kan en of er nog fouten in zitten. Dit is nog de testfase."

Hoewel de app nu nog vooral op Tilburg mikt, wil 'ie er in de toekomst landelijk of zelfs internationaal mee uitpakken. ,,Op Lanzarote is het 52 weken per jaar lekker weer, uiteraard behalve die keer dat wij er met de kinderen waren. Toen had ik iets als Roootsj willen hebben. Of wat te denken van een stad zoals New York. Daar moeten tientallen 'verborgen' speeltuinen zijn."

De app is in de Appstore te vinden.