Sluitstuk Korte Heuvel: statig hoekpand wordt horecalocatie

Vrij 7 apr: Net als je denkt dat de Korte Heuvel wel compleet is qua horeca - nu Heaven's Kitchen een nieuwe invulling aan Vaticaan geeft - komt er toch nieuws uit onverwachte hoek. Het statige hoekpand op het 'eind' wordt omgevormd tot horecalocatie.

door Bas Vermeer

Daardoor zou het verloren 'fietsenstallingshoekje' ook een sprong voorwaarts kunnen maken. De 200 vierkante meter voor het pand wordt terras. En dat kan best een mooi sluitstuk van de horecastraat worden: zie de afbeelding onderaan.

Renoveren

In het pand was een advocatenkantoor gevestigd, de afgelopen jaren deden de ramen dienst als expositieruimte voor fotograaf Frans Lahaye. De eigenaar wil nu het pand renoveren en ontwikkelen: er komen wooneenheden in, op de begane grond 110 vierkante meter voor horeca.

,,Leuk voor een restaurantje, eetcafé of wijnbar", zegt Hormax-makelaar Ronald Loonen. ,,Het is een pand met allure." Of Tilburg eigenlijk nog wel zit te wachten op een extra horecapand? ,,Ik vind dat Tilburg qua horeca wel vol zit, maar dit gaat om een mooie ruimte aan de beste horecastraat van de stad. Eigenlijk had die al lang gevuld moeten zijn."

Laatste der Mohikanen

Met de toevoeging van het hoekpand is de Korte Heuvel van achter tot voor horeca. Nu ja, nog één pand heeft de functie van kantoor: het makelaars- en assurantiekantoor Oldenkotte. ,,Toen we ons hier 23 jaar geleden vestigden, was nog niet alles horeca", vertelt Hein Oldenkotte. ,,Dat hoekpand was nog een advocatenkantoor, er was een drankenwinkel en nog één of twee anderen."

In het verleden, 'toen de tijden wat beter waren', kwamen er weleens mensen informeren of ze geen horecagelegenheid van het Oldenkotte-pand konden maken. ,,Maar daar hebben we de deur voor dichtgegooid. Daarbij: we zijn zelf makelaar, als we weg willen, regelen we dat zelf." Met een lach: ,,We beschouwen dit overigens niet als het laatste pand zonder horeca-invulling van de Korte Heuvel, maar als eerste kantoor van de St. Josephstraat."