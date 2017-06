Spoorzone: Eerste impressie interieur polygonale loods (in het najaar open)

Vrij 16 juni: Na maanden renoveren is de polygonale loods aan het Burgemeester Stekelenburgplein er bijna klaar voor: eind dit najaar wil EVE open. Nu de afbouwfase begint, is er een eerste impressie van het interieur vrijgegeven.

door Bas Vermeer

De vormgeving wordt door HUGO gedaan, bekend van de ontwerpen voor (onder meer) Restaurant Kok Verhoeven in Tilburg, Wynwood in Eindhoven en Hotel Crowne Plaza in Utrecht.

Werkplaats

,,We willen laten zien dat het de oude treinwerkplaats is", zegt Martijn Lavoir van EVE. Het kunstwerk met de grote raderen verwijst naar het verleden, over de oude putten is glas gelegd. ,,Opvullen was natuurlijk goedkoper, maar dan doe je geen recht aan het pand."

Versmarkt

Er komt een groot vierkant blok in het midden te staan waarin de keuken, het kantoor en de faciliteiten zitten. Een grote wand van glas klieft het pand in tweeën: het ene deel wordt restaurant, het andere deel is geschikt voor evenementen.

Eerder was voor dat deel een versmarkt gepland. ,,Maar het is moeilijk om ondernemers te vinden voor een permanente markt. We kiezen nu voor losser gebruik, je kunt er bijvoorbeeld voedselgerelateerde evenementen organiseren."

