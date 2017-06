Stadsportet: Tom de Meer, hoe een voormalig 'graffitischoffie' de stad van kleur voorziet

Woe 7 juni: Een groezelig gangetje omvormen tot stapstraatje, wijnetiketten ontwerpen of een gebouw in de Spoorzone verfraaien met een kunstwerk van een reusachtige gaai. Het werk van Tom de Meer (27) duikt op steeds meer plekken in Tilburg op.

door Bas Vermeer

De kunstenaar/designer is sinds twee jaar bezig met een opmars. De Meer was een 'graffitischoffie', werkte lange tijd in de horeca, maar heeft nu zijn draai helemaal gevonden.

Het opknappen van het Gin Fizz-straatje bij Het Elfde Gebod 1,5 jaar geleden? Dat is zijn werk. Tijdens de verbouwing van de Heuvelpoort-garage voorzag hij de tijdelijke schutting aan de Heuvelring van streetart. Vorig jaar bracht 'ie een metershoge gaai aan op een gebouw in de Spoorzone en iets verderop - bij Eetbar De Wagon - liggen flessen wijn met daarop de door hem ontworpen etiketten.

Graffiti

De Meer begon zoals veel kunstenaars in Tilburg: met graffiti spuiten. Ook illegaal. Als 14-jarige 'hing 'ie weleens de stoute jonge jongen uit'. ,,Je kwam dan heel soms andere graffitispuiters op straat tegen", vertelt 'ie. ,,Dat was niet altijd positief, want er zitten er tussen die je verf willen hebben. Op straat woedt er soms echt een strijd."

Maar hij ontmoette ook vriendelijke artiesten, die de jonge De Meer mooie verhalen vertelden over wat ze zoal meemaakten. En op de legale plekken rond de Hall of Fame kreeg hij wel langer de tijd. ,,Dat waren mooie ontmoetingsplaatsen. Daar kwam ik de grote voorbeelden tegen waar ik van leerde."

Tijdens het maken van een piece aan het spoor in de buurt van Berkel-Enschot werd De Meer opgepakt. ,,Ik was nog echt jong maar ik wist wel 'dit gaat me niet meer gebeuren'", blikt De Meer terug. ,,Ik was toen al te carrièregericht voor het illegale circuit. Daarna begon mijn interesse voor graffiti ook een beetje te vervagen, al zal de liefde altijd blijven hoor. Ik besloot me meer op de illustratiekant te richten."

Lezen

Hij leest de stad nog steeds op een andere manier dan normale Tilburgers. Aan de ondergespoten ramen in de Spoorzone ziet 'ie dat er een nieuwe lichting graffitispuiters actief is. ,,Vaak zie je een cijfer en letter, dat zijn afkortingen van de namen. Meestal staan de tags op riskante plekken. Die crews werken heel snel, vaak met meerdere mensen tegelijk aan één werk en andere leden staan op de uitkijk."

Aan één kleur van een spuitbus kan hij nog altijd terugzien welke wegen een graffitispuiter bewandelde. En als je De Meer dropt voor een graffitimuur in een andere stad kan hij aan de tags aflezen waar hij is.

Omwenteling

Tussen zijn 16e en 27ste hield De Meer zich in leven door in de horeca te werken. ,,Het gaf me de vrijheid om overdag met mijn grafische werk bezig te zijn. Om te investeren in mijn werk."

Met het opknappen van het Gin Fizz-straatje begon de omwenteling. Nu, twee jaar verder, is zijn werk ook buiten de stadsgrenzen doorgedrongen. In Amsterdam gaat hij het hoofdkantoor van een bekend bedrijf stileren. Voor het theatergezelschap De Bonte Hond uit Almere ontwerpt hij een decor. ,,Mijn stijl is toegankelijk voor veel mensen omdat het zo vrolijk en vriendelijk is. Mensen kunnen zich er snel in herkennen."

De Meer werkt breder dan het zetten van een afbeelding, hij verzint ook het onderliggende plan. Huisstijlen van bedrijven omgooien bijvoorbeeld. Of voor een tiendaagse feestweek: dan bepaalt De Meer hoe het podium eruitziet, wat het lichtplan is en zelfs waar de planten komen te staan. ,,Voor MEER, mijn label, wil ik alles ontwerpen. Van een koelkast tot tafels, alles kan."

Pleidooi

Hij fietst nog steeds vaak - 'op slakkentempo' - langs zijn gaai in de Spoorzone. Dan geniet 'ie. Maar De Meer maakt zich ook zorgen over zijn thuisstad. ,,Tilburg promoot zichzelf als creatieve stad, cultuurstad, maar voor de jongere artiesten zijn er bijna geen plekken waar ze zich kunnen ontwikkelen."

De stad telt zoveel lelijke muren waarmee niks wordt gedaan, vertelt 'ie. ,,Geef die vrij om op te oefenen. De mensen die met graffiti in Tilburg bezig waren, zijn uit armoede maar naar Utrecht gegaan. In onze stad kan het bijna alleen maar illegaal. De scene verplaatst zich, op lange termijn loop je zo een bepaalde cultuur mis."

Volledig scherm Tom in actie bij de Heuvelpoort. © Archieffoto Jan van Eijndhoven