Starbucks station Tilburg morgen open

Een tikkeltje bizar is het wel, want met de opening van Starbucks kun je bij station Tilburg op zes verschillende plekken koffie krijgen. Bij de kleine AH, De Broodzaak, de Kiosk, Breexz en het recent geopende Monkey Coffee (aan het Stekelenburgplein).

Zinspelen Zo'n 4 jaar geleden werd er al op de komst van Starbucks gezinspeeld. De keten werd toen nog samen met Julia’s als nieuwkomer genoemd voor het grondig verbouwde station . Maar in de jaren erna was het stil, al klonk nu en dan vanuit de NS ‘we voeren gesprekken met Starbucks’. Van Julia's is nog geen spoor te bekennen.

Het is overigens niet de eerste Starbucks in Tilburg, er is al een vestiging op het terrein van Tilburg University. Na de Erasmus Universiteit in Rotterdam was de Tilburgse universiteit de tweede campus in Nederland met een Starbucks.