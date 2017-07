Station Tilburg: Breexz vernieuwd, noodunits Spoorlaan-zijde weer weg

Ma 3 juli: De veranderingen rond station Tilburg denderen in sneltreinvaart voort: de tijdelijke noodunit voor het station is verwijderd. Deze week verdwijnen ook de schuttingen bij de oude stationspassage. Ondertussen is restaurant Breexz totaal vernieuwd. ,,Na 16,5 jaar werd het tijd.”

door Bas Vermeer

De welbekende plastic kuipstoeltjes van Breexz, destijds heel hip, staan er na 16,5 jaar niet meer. Bij de opening was het restaurant op pilaren bij het station erg modern. ,,De toenmalige eigenaren wilden ’s avonds de stoelen aan de kant zetten zodat mensen er konden dansen, een soort club, met dure flessen wijn op tafel”, vertelt eigenaar Michiel Spierings.

De hippe club kwam niet van de grond, de eigenaren vertrokken na 1,5 jaar maar de kuipstoeltjes en naam bleven. Spierings is inmiddels 15 jaar de eigenaar en gooide het toentertijd over een andere boeg. De clubachtige ruimte werd een plek waar mensen 7 dagen in de week terecht kunnen voor bijvoorbeeld een betaalbare dagschotel, noedels of kop koffie. Zonder fratsen.

OV-poortje

Het Breexz-interieur is na de verbouwing donkerder, het oogt rustiger. Grappig detail: naast de bar staat een OV-poortje. ,,Vrij uniek, zo’n poortje in een horecagelegenheid zie je alleen in Amsterdam en Tilburg”, vertelt Spierings. Het is deels ook de reden voor de verbouwing. Het reizigersgedeelte van het station is voortaan een ‘gesloten circuit’. Wie op de perrons wil zijn, moet inchecken.

,,Ik kon kiezen, een poortje voor de gevel of in de zaak." Daarvoor moest Breexz sowieso verbouwen. Spierings koos voor een poortje in de zaak, zo kunnen reizigers zonder weer in of uit te checken toch iets bestellen. Bij de take away kunnen ze zien hoe lang ze moeten wachten: drie minuten voor verse noedels of pasta.

Veranderingen

Vanuit het restaurant is te zien hoe het voormalige noodgebouw aan de Spoorlaan-zijde wordt gesloopt. Deze week verdwijnen ook de schuttingen rond de oude passage. De Breexz-eigenaar is blij met de ontwikkelingen: vanaf de Willem II-straat tot het station wordt in de toekomst een boulevard aangelegd, het busstation wordt helemaal vernieuwd. ,,En op die boulevard springt Breexz er straks weer tussenuit."

Het enige nadeel: de nieuwe stationspassage ligt zo'n 40 meter van de oude passage. Wie nu de roltrappen naar de perrons neemt, staat niet meer als vanzelf voor het restaurant. ,,We moeten het sowieso van de vaste klandizie hebben", vertelt Spierings. ,,Bijvoorbeeld van de bedrijven in de omgeving. Maar het wordt nu wel moeilijker om nieuwe reizigers te trekken."

Ach, daar zijn handige trucjes voor: zo zet hij acties in de naam van het WiFi-netwerk van Breexz. Zijn netwerk zien bezoekers van het station als eerste omdat het sterker is dan het NS-netwerk. En zo valt Breexz toch op.