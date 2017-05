Stoom013 open: van donker, vervallen treinstel naar fris koffiezaakje

door Bas Vermeer

Beste koffie? Dat laten we aan de kenners over. Maar achter de Hall of Fame is er uit vergane glorie een koffiezaakje gewonnen. Bob Caarels (37) en Lukas Willem Fikken (36) bedachten een jaar geleden een plan om het oude treinstel op de rails van de voormalige NS-Werkplaats als minihorecagelegenheid in gebruik te nemen.

Glimp

De realiteit was iets weerbarstiger: tien maanden waren er nodig om de wagon op te kalefateren (de twee werken hebben er ook nog een baan naast). ,,Het was allemaal rotter dan we dachten", glimlacht Lukas. ,,Uiteindelijk waren we voor iedere ingreep het dubbele aan tijd kwijt, er moest zelfs een nieuwe vloer in."

De mannen maakten het zichzelf niet makkelijk. Zo werd het dak opgetild om er een reep glas tussen te plaatsen. Daardoor is de wagon van binnen verrassend licht en kun je in de verte nog een glimp van de Interpolis-toren opvangen.

Jongeren

Er schuilt ook veel liefde in de details: de handgrepen op de deuren van het oude treinstel zijn door filterdragers vervangen, de lampen gemaakt uit oud ijzer van de wagon. En als het lekker weer is staat er een terras op het perron, onder het immense Bartkira-kunstwerk.

Stoom013 is van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur geopend (een theekaart is er straks ook). Mettertijd willen de heren er ook baristas opleiden én samenwerken met jongeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. ,,We hebben goed contact met restaurant De Houtloods, je zou ze hier de kneepjes van het vak bij kunnen brengen en dat ze daar vervolgens nog meer ervaring opdoen", vertelt Bob.



Dat lijntje naar De Houtloods is niet zo gek: ook daar staat een recent opgeknapte wagon die dienst doet als horecagelegenheid. ,,Voor ons wordt het nog wel een uitdaging om de mensen hiernaartoe te krijgen", zegt Lukas. ,,Stoom013 zit niet echt in de loop, maar dat komt nog wel met de ontwikkeling van het gebied. We mikken op de echte koffieliefhebbers."