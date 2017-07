Interview met Tilburgse 'beestjes-maker': 'Ik probeer respectvol te werk te gaan' (En het zijn hertjes)

Za 15 juli: En dan is er ein-de-lijk het antwoord op die brandende vraag: het zijn hertjes. De tientallen beestje die sinds twee maanden op de muren in de Tilburgse binnenstad opduiken zijn hertjes. Geen paardjes, antilopen of hondjes, maar... (goed u snapt het nu wel. Hertjes dus.)

door Bas Vermeer

Al twee maanden sluipt de Tilburgse hertjes-maker met een kwast en pot dure verf ('dan blijven ze lang staan') door de nachtelijke binnenstad. Inmiddels heeft 'ie zo'n 30 exemplaren achtergelaten. Niet alleen in Tilburg zijn de hertjes te vinden, ook bij vrienden thuis (op verzoek uiteraard) en rond het station in Den Bosch. Voor de echte speurders: eentje is er op de NDSM-werf in Amsterdam te vinden.

Pretentieus

De beestjes houden de gemoederen bezig. Wie is de kunstenaar? En wat betekenen de schilderingen? ,,Een betekenis ga ik er niet aan geven, dat is pretentieus. Het is veel leuker om dat aan de kijker over te laten." Hij lacht: ,,Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze zo op zouden vallen."

De hertjes-maker vertelt het vanachter een kop koffie ergens in de Spoorzone. De afspraak is via een paar omwegen tot stand gekomen. De deal: geen naam en geen specifieke details. Laten we het erop houden dat de maker tussen de 20 en 25 jaar oud is, een kunstopleiding volgt en een uiterst vriendelijke indruk maakt. ,,Ik vind mijn opleiding superleuk, ik ben bang voor de consequenties als ik op heterdaad word betrapt. Ik wil daar niet weg."

Respectvol

Na de eerdere blogs (deel 1, deel 2) werd hij een beetje paranoïde, vertelt de maker. ,,Al die aandacht opeens. Dan liep ik met mijn spullen door de Spoorzone en gooide ik die in de bosjes als de politie eraan kwam." Tijdens het zetten van het drachtig hert (de foto bij deze blog) verstopte hij zich meerdere malen in de bosjes. ,,Met die schildering ben ik vier uur bezig geweest." Hij glimlacht: ,,Twee vrienden hielden de container vast zodat ik het werk bovenin af kon maken."

Hij is een beetje nerveus voor het interview, onder meer vanwege de reacties. ,,Natuurlijk komen hier negatieve reacties op, mensen die het echt onzin vinden." Dat begrijpt de kunstenaar wel: ,,Iedereen heeft een mening, er zijn altijd mensen die erop tegen zijn. Maar ik probeer respectvol te werk te gaan, zonder egoïsme. Ik zet ze op plekken waarvan ik denk dat het leuk is er om er eentje tegen te komen." Al, zegt hij zelf, pakt het niet altijd even mooi uit.

Tilburg verandert en groeit heel erg, klinkt het ,,Het zou de stad goed doen als mensen een beetje los worden gelaten, wat creatieve vrijheid te krijgen. Ik denk dat het mooi is als de openbare ruimte meer kleur krijgt. Dat de mensen zelf wat aan het straatbeeld toe durven te voegen. "

Tattoo

De kwal bij de Willem II-passage en het 'dierenmannetje' zijn overigens niet van zijn hand. ,,Ik ken de maker, die werkt ook met een kwast, dus ik snap wel waarom mensen dat denken." Hoe lang hij zelf nog actief is? Hij heeft geen idee. ,,Ik vind het nu nog leuk, maar ik wil dit niet uit gaan melken. Het liefst zou ik een technisch uitgebreider werk maken, maar dan moet ik met meer kwasten op pad. En dat valt op."

En het eerste hertje? Hij laat een kleine tattoo op zijn knie zien, door hemzelf ontworpen, ontsproten aan zijn fantasie. Het is de voorloper van de tekeningen die in de binnenstad opduiken. ,,Dit is de allereerste, een half jaar geleden gezet." De naamloze kunstenaar lacht: ,,Nu kan ik alleen niet meer in korte broek over straat."

Volledig scherm ,,Tijdens de voorbereiding van Mundial was het terrein afgesloten en kon ik ongestoord dit maken." © Bas Vermeer