Tilburgse Monopoly is uit: Heuvel, Korvelseweg & de ringbanen

Vrij 26 mei: De Heuvel is de duurste straat, de vier stations zijn vervangen door de ringbanen en het nutsbedrijf is het Willem II-stadion. De Tilburgse versie van Monolopoly werd vandaag aan de Piushaven gepresenteerd.

door Bas Vermeer

En eerlijk is eerlijk: het ziet er best goed uit. Zelf hadden we in maart al een voorzetje gedaan: hoe het spel er volgens de Stadsgezicht-lezers uit zou moeten zien.

Tintje

In het echte Tilburgse spel zijn de pionnetjes niet aangepast (dus geen pater Poels) maar alle straten zijn vervangen door bekende locaties in de stad en de kanskaarten hebben een Tilburgs tintje (zie de foto onderaan). Onder meer het Wilhelminapark, Westpoint, Piushaven, Spoorlaan en Koningsplein zitten in het spel.

Beperkte oplage

Als hoofdsponsor heeft supermarktketen Plus het alleenrecht om het spel uit te geven. Over de oplage wil men niks zeggen behalve dat 'ie 'beperkt' is. ,,Als het echt storm loopt, kunnen we nog een serie laten drukken. Maar we kunnen niet elk gezin in de stad van een bord voorzien."

De borden zijn vanaf maandag bij de vier Plus-supermarkten in de stad te koop. Ze trappen er af met een actieweek, maar voor de borden hoeft niet gespaard te worden.