Tilburgse partyscene: ‘Gemeente mag meer pronken met nachtleven’

Za 15 apr: Het nachtleven in Tilburg staat in bloei, met ieder weekend feesten en evenementen van tal van clubs en organisaties. En het kan nog leuker worden, nu locaties van de gemeente later mogen gaan sluiten. De lokale partyscene koestert het succes, maar is ook waakzaam.

Brabantse nachten worden echt nog eens lang. Niet alleen met carnaval, dat Arie Ribbens bezong in de gelijknamige dweilkraker. Dan beginnen ze gewoon vroeg.

Langere nachten

Het hele jaar door is het nu flink feest. Nog voordat in Eindhoven groen licht werd gegeven voor een pilot met ruimere openingstijden, stemde de gemeenteraad van Tilburg in met een voorstel voor langere nachten.

Voortaan mogen locaties in de binnenstad tot tien keer per jaar een aanvraag doen om tot 6:00 uur ‘s ochtends door te feesten (voorheen 4:00 uur). Dat is nog exclusief ‘reguliere’ lange nachten als oud en nieuw en de Meimarkt.

Een kers op de taart, zou je kunnen zeggen. Want in bloei stond de partyscene hier toch al. Meer nog in de zesde dan in de vijfde stad van het land. Het zuidelijke danceplatform This Is Our House, gebaseerd in Tilburg, legde onlangs zelfs een zelfbedacht clubrondje af om de bloei in kaart te brengen.

Krioelt

Naast inmiddels meerdere permanente danceclubs (Club Smederij, Gin Fizz, Zino, EYE, Epic), daar waar andere zuidelijke steden er niet eens één hebben, krioelt het van de organisaties en collectieven.

De feesten van Draaimolen zijn steevast uitverkocht en trekken met gerenommeerde line-ups internationaal publiek naar Tilburg. Tal van andere collectieven (zoals Suburban Disco, Selektah, KITSCH, Hauz of Wax en Impload) zorgen ook voor frisse activiteit.

En dan is er nog het sterk opgefriste 013. Met nachtlabel 00:13 werd het poppodium toch al steeds interessanter voor partypeople, maar met de ruime nachten kunnen dat er rap meer worden.

House-hausse

“We kunnen meer mensen vanuit andere steden gaan trekken”, aldus 013-danceprogrammeur Bas Veekens. “Het opent andere mogelijkheden voor onze nachtprogrammering.”

Niet meer op een koud station wachten op de eerste trein dus. Niet meer sprinten naar een veel te vroege nachtbus. Maar ‘s ochtends na het stappen direct naar huis treinen.

De tweede house-hausse in Tilburg – ook in de jaren ’90 stond de scene in bloei - werd ongeveer tien jaar geleden ingezet. Kindergarten, zelf overigens al lang weer van de radar, nam het voortouw, gevolgd door Draaimolen. Daarna volgden tal van andere feesten, collectieven en clubs.

DIY

Volgens Jeroen Opstelten, een van de programmeurs van Club Smederij en als dj bekend als Ben Penn, is de verklaring voor de nachtelijke weelde simpel: “Hoe meer massa in je stad, hoe meer je te bieden moet hebben.” Veekens: “Een rijke nacht werkt gewoon aantrekkelijk. Je kunt mensen hier houden. Vooral de wat creatievere.”

Opstelten: “Dit aanbod past ook gewoon echt bij Tilburg. Er zitten hier veel jonge, culturele mensen, veelal door het onderwijsaanbod.” Milo van Buijtene van Draaimolen verwijst naar de oorspronkelijke housegedachte. “Tilburg, dat zijn harde werkers, aanpakkers. Het is een stad van de DIY-mentaliteit. Do It Yourself.”

Sam is absoluut blij met het vele partypubliek in de stad, maar blijft realistisch. “Er is een heel vaste club bezoekers in Tilburg. Je merkt het gewoon al snel op het ene feest als het andere ook wat doet.”

Coulanter

Joep van Gorp van Qanvas, de organisatie achter Aus Berlin en Machinekamer: “Het belangrijkste is dat we de verjonging vasthouden. Het gros van de studenten met een diploma trekt nog steeds direct de stad uit.”

Sam van Nieuwamerongen van Gin Fizz bepleit daarbij onderlinge samenwerking. “Als we ons meer verenigen kunnen we ons nachtleven nog kwalitatiever maken waardoor er ook meer bezoekers naar Tilburg komen. Dat is ook een plus voor de retail, restaurants en hotels.”

Maar samen met veel andere organisatoren vindt hij dat de gemeente en Citymarketing ook de handschoen op mogen pakken. “Daar moet meer de link gelegd worden met het nachtleven. Het zou bijvoorbeeld tof zijn als de gemeente coulanter zou zijn met het vrijgeven van locaties.”