Tilburgse zaak gaat broodje per centimeter verkopen: ,,Waarom zou je kiezen?"

De zaak gaat broodjes per centimeter verkopen (duh). Tilburger Harrie van de Pas (39) loopt al een jaar of tien met het idee rond. ,,Dan ging je vroeger na het stappen bij de Ritz een broodje halen en was het wikken en wegen: pak ik er eentje met kaassalade of met kroket? Want twee broodjes was teveel. En ja hoor, dan heb je een broodje kroket, zie je je stapmaat een broodje kaassalade eten en komt de spijt." Hij lacht: ,,Het gras is altijd groener bij de buren."