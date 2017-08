Torens Tilburg neemt eigen brouwerij aan de Piushaven in gebruik: ,,Een uit de hand gelopen hobby"

door Bas Vermeer

Het oogt professioneel en dat is het ook. ,,Al doen we het voor de lol natuurlijk", zegt Erwin van de Velde. In 2014 introduceerde hij samen met kompaan Sjoerd van Schaaijk het biermerk Torens Tilburg.

Urban beer

Tot dit jaar werd hun recept gebrouwen bij de Schijndelse brouwerij Sint Servattumus, maar nu staat achter café Burgemeester Jansen (waar Erwin mede-exploitant van is) een volwaardig brouwerijtje.

Daarmee is Tilburg weer een 'urban beer' rijker. Er wordt zoetjes aan veel gebrouwen door Tilburgers, in de binnenstad zijn aardig wat kleine brouwerijen te vinden. Kraftbeer bijvoorbeeld opereert professioneel en dan is er de Loc Brewery in de Spoorzone. Iets verderop - aan de Galjoenstraat - is er de buurtbierbrouwerij Fierbier.

Aftasten

Zo'n brouwerij opzetten klinkt leuk, maar tussen droom en werkelijkheid is een lange weg af te leggen. Vorige zomer wilden ze de brouwerij eigenlijk al openen, maar de verbouwing duurde langer. En dan was er nog een probleem met de branders: het gebruik daarvan wordt eigenlijk ontraden (onder meer omdat er koolmonoxide kan ontsnappen). ,,Het was haast onmogelijk om iemand te vinden die voor ons een gecertificeerde installatie wilde maken."

Uiteindelijk kwam het er wel van, boven de ketels hangt nu een op maat gemaakte afzuigkap. Een flinke jongen. ,,Als we vanaf dag één hadden geweten hoeveel werk het was, hadden we ons nog wel eens achter de oren gekrabd", lacht Erwin.

Dat de eerste 'batch' van 450 liter daarna mislukte, is niet zo erg. ,,Het is nog een beetje aftasten natuurlijk nu we zelf brouwen, je krijgt er vanzelf handigheid in. Met de tweede batch zit het wel goed."

Smaak

Het Torens van Tilburg-bier valt in ieder geval goed in de smaak, het bestaat alweer sinds 2013. ,,Vooral in het begin was het erg spannend, dan zat ik op het terras en bestelde iemand ons brouwsel." Met een glimlach: ,,Maar alles wat we brouwen gaat op, dus het zal wel goed zijn."