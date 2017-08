Treuren om een sexy blauwe lobbes

Di 1 aug: De belichaming van het woord wansmaak, uitgevoerd in blauwe badkamertegels en roestkleurige raampjes. Dat was jarenlang mijn mening over 'het blauwe gebouw', het voormalige UWV-gebouw in de Spoorzone. Maar nu, met het oog op de sloop , treur ik.

door Bas Vermeer

Geen idee waar dat treuren precies vandaan komt. Ben ik in de nazomer van mij leven nostalgisch aan het worden? 'Een gedrocht, wanstaltig. Plat dat ding, en rap', schreef ik begin 2014 toen de plannen voor herontwikkeling van de locatie bekend werden gemaakt.

Bekering

Wat veranderde in de tussentijd? Wellicht begon mijn geloof door deze reacties te wankelen. 'Een monster, maar ons monster', schreef iemand. Een ander wees op het futurisme, hoe de materialen (spoorrails) in het gebouw zijn verwerkt. Een link naar de voormalige NS-werkplaats en het station. 'Het pand was zijn tijd ver vooruit en past in de geschiedenis van Tilburg', sprak de zoon van de architect.

Blokkendoos

Soms heb je die andere ogen nodig om naar de stad te kijken. Sinds het interview met Jeroen Opstelten laat ik vrienden van buiten de stad even op het Willemsplein stilstaan. 'Kijk rond, aanschouw het witte kasteel, de Katterug, rechtbank, de schouwburg. Een vreemd allegaartje van stijlen. Dit is Tilburg, een beetje absurdistisch.' Dat is het blauwe gebouw ook.

En dan is er nog de aloude vrees voor weer een blokkentoren. Ruilen we dit bijzondere gebouw in voor een dertien-in-een-dozijn-toren? Of een tweede worst? We zijn, als stad, de laatste jaren niet zo goed in spannende nieuwbouw.

Ik ben die blauwe lobbes op de rafelrand van de Spoorzone sexy gaan vinden. Het was geen verzengende aantrekkingskracht op het eerste gezicht, het duurde jaren, maar onder die blauwe badkamertegellaag smeult het.

Nu maar hopen dat ik de avances van de Katterug kan weerstaan.