VIDEO: De 'ram-alles-maar-kapot-winkel' in Tilburg is bijna klaar voor gestreste slopers

Do 15 juni: Het ziet er grimmig uit. Drie mannen met maskers in zwarte overalls, losjes rusten twee honkbalknuppels en een moker op de schouders. De kelder, op alle muren voorzien van grote graffiti-kunstwerken, baadt in een blauwe gloed.

door Bas Vermeer

De slagwapens schieten neerwaarts. Om te verbrijzelen, te vermorzelen. Breekbaar spul spat in splinters tegen de muren omhoog. Alsof je in een gangster-, maffia, of Tarantino-film zit.

Levenloos

Met één verschil: in de Tilburgse kelder worden geen schedels van vijandige gangleden, snitches of nazi's gekraakt. De woede richt zich op levenloze objecten. 'Boosheid- en stresstherapie' noemen ze dat in de kelder van Break Stuff, de nieuwe 'winkel' aan het Koningsplein.

Agressief? Nee hoor, het is vooral gewoon leuk om te doen, vertellen initiatiefnemers Daniël van Amelsvoort (26) en Erik van Ginkel (36).

Voor de zakenman die tijdens lunch zich even op een koffiemok wil afreageren. Of de dames die tijdens een vrijgezellenfeest een televisie in elkaar willen meppen. Met een lach: ,,Je kunt het ook als sport zien natuurlijk. Het is intens."

Sessies

Bezoekers van het hoekpand - vroeger de ABN AMRO, daar herinnert de kluis nog aan - kunnen een small, medium of large sessie bestellen. Een medium sessie duurt 12 minuten (á 28,95 euro) en dan sla je bijvoorbeeld wat kopjes, een vaas en een nog iets groter object kapot. Naderhand plaatst Break Stuff een filmpje op social media. Dan kunnen mensen thuis nog eens in slow motion terugkijken.

Verspilling? Volgens de twee juist het tegenovergestelde Het gaat om spullen die ze bij de kringloop niet meer willen. Televisies die er bijvoorbeeld heel uitzien, maar niet meer werken. ,,Die spullen raak je anders aan de straatstenen nog niet kwijt."

Wereldwijd

Soortgelijke initiatieven zijn er al: in Toronto heb je bijvoorbeeld een Rage Room, in Dallas een Smash Shack. In New York kunnen de zakenmensen van Wall Street zich tien minuten afreageren door iets kapot te slaan. ,,Daar is het tot het eind van dit jaar volgeboekt."

Zelf hebben ze over aandacht niet te klagen, de reserveringen komen al binnen. Deels ook omdat er volop media-aandacht is. ,,Straks komt Editie NL filmen, morgen zijn we bij 3FM te horen." Voor de volgende sessie zijn ze de vloer van de kelder alwéér aan het vegen. Bij de keldertrap staan dozen vol gruis. Van Ginkel glimlacht: ,,Het hoort erbij."

Clown

Naast een wand iets verderop staan rijen dozen, vol met spullen die de komende weken naar het hiernamaals worden geramd. Bij één doos steken beentjes naar buiten, bovenop de berg poppen ligt een clowntje met porseleinen gezicht.