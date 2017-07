VIDEO: Primark-pand eind dit jaar klaar, kelder wordt gigantische winkelruimte

Woe 5 juli: Het gloednieuwe Primark-pand in Tilburg mag in september uit de steigers. Eind dit jaar wordt het pand opgeleverd, vertelt Jur van Aken van de Van Schijndel Bouwgroep, de medeontwikkelaar van het pand. En de Primark? Die wil medio 2018 open.

door Bas Vermeer

Het meest opvallende deel van de nieuwe Tilburgse winkelreus lijkt onder de grond te liggen. De gigantische kelder van de vestiging wordt niet - zoals veel mensen vermoeden - een magazijn maar een winkelruimte. Een nogal imposante ruimte, laat Van Aken tijdens een rondleiding door het pand zien, het plafond is 5 meter hoog.

In die kelder maar ook op de begane grond en eerste verdieping (ieder circa 1750 vierkante meter) kan het winkelend publiek volgend jaar terecht. Op de tweede verdieping zit het magazijn en bovenop het pand komen na de bouwvak nog twee bouwlagen met kantoorruimte. ,,Maar als je hier door de straat loopt kun je die niet zien."

Veel glas

Wat de voorbijganger straks wel van de bedrijvigheid in de Primark ziet? Bij de ingang tegenover stadskantoor 1 is het hele middenstuk van glas, zo kijk je op meerdere verdiepingen tegelijkertijd uit (zie afbeelding onderaan). En vanuit de Alexanderstraat - waar vroeger de Walk of Fame lag - is er zicht op bezoekers die op de roltrappen staan.

Grote vraag is hoeveel de omgeving straks van de bevoorrading merkt. Vrachtwagens gaan onder de Katterug door rechtsaf het Stadhuisplein op. Maar hoeveel vrachtwagens ('niet langer dan 11 meter') er dat per ochtend zijn, is nog niet bekend. Ze mogen tot 11 uur over het Stadhuisplein rijden. Bij café Meesters zien ze het somber in.

Ontwikkelingen

Wethouder Erik de Ridder, ook mee tijdens rondleiding, kijkt uit naar de opening. Hij schat dat de Primark zo'n 100 tot 125 FTE oplevert. ,,Decathlon, Hudson's Bay, Primark. Het zijn mooie ontwikkelingen. Minister Kamp noemde afgelopen maandag tijdens de retailagenda Tilburg nog als positief voorbeeld." Hij glimlacht: ,,Dat is wel eens anders geweest."

Toch, hoe blij moet Tilburg met een Primark zijn? Recent schrok de FNV nog van de arbeidsomstandigheden bij Nederlandse filialen. ,,Maar ik hoor ook positieve verhalen. Over de Primark in Venlo bijvoorbeeld, waar mensen juist vanuit de werkeloosheid een kans krijgen."



Video en foto's (en overigens: dinsdag keken we binnen bij Hudson's Bay)

Volledig scherm Ontwerp Primark. © Impressie