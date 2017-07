VIDEO: Tilburgse burgertest: 'Smakelijk, maar het mag allemaal wat bloederiger'

Za 22 juli: 'Nou dit is een dichtslibbertje hoor'. 'Nepperig smaakje'. 'Te ver doorbakken'. Nu de Thrill Grill van sterrenchef Robert Kranenborg ten zuiden van de rivieren de eerste vestiging heeft geopend, is het tijd voor een test.

door Bas Vermeer

Want hoe is het eigenlijk gesteld met de hamburgers van de binnenstad? Ons panel test er vijf, een dwarsdoorsnede van de stad (en om de hartkleppen enigszins te ontzien).

In de jury drie culinaire giganten. Hans Verhoeven, eigenaar van restaurant Kok Verhoeven en de maker van een surf & turf-hamburger (met scampi) tijdens de laatste HapStap. Daarnaast Jan 'Jantje' de Kort, vader van het vermaarde Broodje Jantje, waarvan er in een halve eeuw al 1,5 miljoen zijn verkocht.

En, uiteraard, Culisjors. Cultheld, snackgoeroe en 'de Johannes van Dam van friturend Nederland'. Op de foto's met een frietzak over zijn hoofd, want: ,,Als mensen weten wie ik ben, kan ik mijn vak als recensent niet meer uitoefenen."

Quote ,,Als mensen weten wie ik ben, kan ik mijn vak als recensent niet meer uitoefenen." Culisjors

Vijf burgers

De zaken waar het om draait: de Thrill Grill, Anvers, McDonald's, café Polly Maggoo en Burger Business. Vijf namen waarvan het merendeel op de lijst werd gezet door de Stadsgezicht-lezers. (En ja, dat Luc Martin en Lejeune heerlijke burgers maken is bekend: maar we testen zaken waar je dagelijks een grillburger kunt eten. Dus geen Burgernight-, Tilburg Culinair-, of HapStap-burgers).

Aan uitdager Thrill Grill de eer om af te trappen. Een burger met 'het grof gemalen vlees van gepensioneerde melkkoeien'. Bij het snijden druipt er roodachtig vocht uit de burger. ,,Toch vind ik het een beetje droog, te ver doorbakken", recenseert Jan. ,,Het had iets rauwer mogen zijn." De andere recensenten knikken. Het sausje is lekker, maar qua hoeveelheid karig. Ook in het spek en de uien had meer liefde moeten zitten. ,,Bak die uitjes dan even, denk ik dan", zegt Hans. Dat er een eenzaam blokje augurk naast de burger ligt, doet Culisjors goed. ,,Eén garnituurtje, verder geen gezeik. Vele malen beter dan zo'n plukje droge salade waar je niet om hebt gevraagd."

(Verhaal loopt door onder de foto's)

Volledig scherm Burger Thrill Grill © Jan van Eijndhoven

Volgende stap: de McDonald's, de tent waar bijna iedereen weleens een hamburgertje heeft gehapt. De drie nemen de Quarterpounder, volgens Culisjors de beste burger op het menu. Niet dat 'ie enthousiast is: ,,Ik eet hier één keer per jaar en daarna ben ik altijd weer pissig." Toch valt de Quarterpounder voor 'Jantje' niet tegen. ,,Er is goed over nagedacht", merkt Hans op. Hij neemt een stukje van de hamburgerschijf tussen zijn vingers. ,,Als je het zo ziet, zou je zeggen dat het geen vlees is. Het heeft ook een beetje een nepperig smaakje, maar door alles wat er verder op zit, is het toch smeuïg. Dat doen ze wel slim." Maar gaan de handen er voor op elkaar? Neen.

Volledig scherm Quarterpounder © Jan van Eijndhoven

Daarna stopt het burger-trojka bij Anvers aan de Oude Markt. ,,Grote jongen, ziet er perfect uit", aldus Culisjors. Een nette presentatie, knikt Hans. Toch loopt ook deze burgerij averij op (je bent een kritisch testpanel of je bent het niet). De schijf ligt in een hard broodje en dat moet dus een zacht broodje zijn, vinden twee van de drie juryleden. ,,Dat eet veel lekkerder." Waar de Thrill Grill-burger goed was maar het toebehoren minder, is het hier andersom. De ui en spek zijn perfect, maar de burger bekoort minder. Te gekruid, terwijl een hamburger neutraal moet zijn ('de garnering en broodje maken het af'). En, vermoeden ze, de burger is niet ambachtelijk gemaakt. Culisjors: ,,Dit is een oldschool-hamburger. De hamburger-tijden zijn veranderd en dit is niet meegegaan." Jan is minder recht in de leer: ,,Ik vind 'm wel mals, prima hoor."

Volledig scherm Burger Anvers © Jan van Eijndhoven

De jury spoedt zich naar het burger-imperium aan het Lieve Vrouweplein. Burger Business, de grootste burgerbakker van de stad, is tijdens een recorddag goed voor 1200 burgers. De jury krijgt de Trufflelicious met truffelmayo in handen. ,,Echte hamburgerbuns, ruim in de sla, ziet er mooi uit", aldus Culisjors. Ook Hans is verguld: ,,De belegde kanten zijn geroosterd, het is bijna een brioche broodje. Erg goed." De truffelmayo smaakt, 'op zeker', maar ook hier is er een kleine teleurstelling over het vlees. 'Een beetje stug', oordeelt Jan. ,,Broodje goed, opzet goed, maar vlees valt tegen", zegt Culisjors. ,,Ze kunnen het wel hoor, ik heb hier beter gehad." Té doorbakken, beaamt Hans. ,,Een runderburger hoort een beetje rood te zijn." Hij snapt het ook wel: ,,Ik denk dat veel klanten als ze een stukje rood vlees zien, gaan klagen dat het niet goed gaar is."

Volledig scherm Burger Business © Jan van Eijndhoven

Hekkensluiter van de tocht is café Polly Maggoo, alwaar de door Trump-geïnspireerde America First in de knuistjes van de recensenten belandt. De wachttijd op de burger is er het langst, maar de hamburgerschijf ook het dikst. ,,Weer te doorbakken", zegt Culisjors. ,,En ook hier weet ik dat ze beter kunnen." Zouden het de zenuwen zijn? Het presteren voor de culinaire fine fleur? ,,De hamburger is goed hoor", merkt Jan op. ,,Niet droog, maar ook niet te rood." De belegkanten van het broodje lijken met mayo te zijn ingesmeerd. ,,Nou dit is echt een dichtslibbertje hoor", merkt Sjors goedkeurend op. ,,Smeuïgheid ten top." Dit keer zit er een rood gesnipperd uitje op de burger. Hans: ,,En dat kan dus wel, een rood uitje heeft een heel andere smaak."

Volledig scherm Burger Polly © Jan van Eijndhoven

Conclusie? Het mag allemaal wat minder droog en vooral wat bloederiger in 'het Tilburgse', vinden de mannen. Voedt de stad een beetje op beste burgerbakkers: een goede runderburger moet sappig zijn, geen stuiterballetje. Hoewel de drie juryleden favorieten hebben, verschillende de vier 'ambachtsburgers' (dus buiten die van de Mac gerekend) niet heel veel van elkaar. ,,Het is ook appels met peren vergelijken", besluit Culisjors. ,,We kunnen er wel allemaal moeilijk over doen, maar het zijn gewoon allemaal lekkere hamburgers."

En als ze uiteindelijk moeten kiezen? ,,Thril Grill dan Polly", zegt Hans. ,,Anvers dan Polly", aldus Jan (die iets daarvoor Polly nog op nummer 1 plaatst). ,,Thrill Grill dan Polly", besluit Culisjors. ,,Maar ja, het blijft een kwestie van smaak."