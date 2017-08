VIDEO: Training voor de Hudson's Bay

Stadsportret: Jan & Yadigar, elkaars spiegelbeeld aan de Korvelseweg: ,,Deze straat lééft"

17 augustus Do 17 aug: De Korvelseweg bloeit als nooit tevoren. Wijnkoper Jan Aartsen (51) en supermarkteigenaar Yadigar Aksoy (54) praten verguld over de multiculturele potpourri van de straat, waar ze zelf deel van uitmaken. De één van origine Nederlands, de ander Turks. Maar in bijna alles elkaars spiegelbeeld.