VIDEO: Voor de allereerste keer binnenkijken bij Hudson's Bay: groot, groter, grootst

Di 4 juli: Pashokjes waar je een bank neer kunt zetten, een afdeling damesschoenen van meer dan 800 vierkante meter en bijna genoeg winkelruimte om er twee voetbalwedstrijden van Willem II te spelen. Groot, groter, grootst in de Tilburgse Hudson's Bay in aanbouw.

,,Ja dat wordt een schoenen-Walhalla", glimlacht Bob Ghielen (29), de kersverse Tilburgse 'store manager' van Hudson's Bay. ,,En in die paskamers stoot je je hoofd tenminste niet als je een broek aantrekt."

Eind zomer

Ghielen staat op de begane grond van het pand waar tot 2016 de V&D was gevestigd. Sinds april dit jaar wordt het pand verbouwd tot vestiging van de Canadese warenhuisketen Hudson's Bay, waar straks 120 mensen kunnen werken. Er worden gigantische tegelvloeren gelegd, met behulp van lasers lijnen gezet, een complete liftschacht ontmanteld.

Het is bedrijvigheid om van te duizelen. Om Ghielen heen, op vijf verdiepingen (inclusief het kantoor), zijn zo'n 150 bouwvakkers bezig. Die zijn iedere dag nog nodig tot begin september, dan kan het interieur worden ingericht. ,,Er circuleren al veel openingsdata", zegt Ghielen. ,,Maar een officieel moment in Tilburg kan ik nog niet noemen. Het Tilburgse filiaal gaat voor het eind van de zomer open."

Afgepeld

Vooruitlopend op die opening laat Ghielen het binnenste van de winkelkathedraal-in-wording zien. Het enorme pand telt 12.400 vierkante meter vloeroppervlakte, dat is bijna twee keer het voetbalveld van het Willem II-stadion. ,,We hebben eigenlijk het hele pand afgepeld om het opnieuw op te bouwen. De vier betondekken, de vloeren, zijn wel gebleven."

Iets verderop staan de acht nieuwe roltrappen al in de houding. Ze zijn nog ingepakt. 'Breekbaar' en 'made in Germany' staat er op. De kolossen wegen ieder 6600 kilo. ,,Het was nog een heel karwei om ze allemaal in één stuk door de binnenstad te vervoeren."

Rondleiding

Een rondleiding neemt een uur in beslag. Met gebaren en de bouwtekeningen schetst Ghielen op iedere verdieping de toekomst. Op de begane grond is straks de damesschoenen-, lederwaren- en cosmetica-afdeling te vinden. Die laatste met merken als Mac en Chanel. ,,We richten ons als Hudson's Bay op de top van het middensegment", zegt Ghielen.

In de kelder zitten straks de herenafdeling (merken als G-Star, Scotch & Soda en Hugo Boss), de afdeling reizen en 'click & collect'. ,,Je kunt straks iets op internet bestellen en het hier afhalen." Sterker nog: het afhaalpunt heeft ook pashokje waar mensen meteen kunnen kijken of het ook past. ,,Zo kun je 24 uur per dag winkelen."

Militaire operatie

De eerste verdieping oogt dankzij de ramen over de hele gevel veel lichter en ruimer. Het is het domein van de dameskleding (merken als Nikkie, Denham en Tommy Hilfiger), lingerie en beenmode.

Een flinke hoek, straks afgeschermd, wordt ingericht als 'personal shopper-ruimte'. ,,Je maakt vooraf een afspraak, bijvoorbeeld als je gaat trouwen. Wij inventariseren dan je wensen en komen met een passend advies." Op de tweede verdieping nestelt eetgelegenheid La Place zich naast de kindermode en de afdelingen speelgoed en wonen.

Dat Ghielen al zo'n duidelijk beeld van de toekomst kan schetsen, komt door de bouwtekeningen die hij met zich meedraagt. Daarop heeft de Canadese architect tot op de meter aangegeven waar alles komt te staan: van kledingrekken tot meubilair. Werkelijk alles is al ingetekend.

,,Zo kunnen we berekenen wat er nodig is voor de inrichting. Het gaat om één winkel, maar we zijn met tien Hudson's Bay-vestigingen tegelijkertijd bezig." Hij glimlacht: ,,Eigenlijk onvoorstelbaar, het is een militaire operatie."

